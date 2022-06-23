【國際要聞】阿富汗地震洪災至少１６００人死，華允人道援助

《經濟通通訊社２３日專訊》阿富汗本周接連發生地震及洪災。東南部帕克蒂卡省和霍斯特
省周三凌晨發生６﹒１級地震，最新消息指最少１１００人死亡，１６５０人受傷。
阿富汗多地的洪澇災害亦造成至少４００人喪生，災區包括喀布爾、霍斯特、帕克蒂亞等省
。塔利班政府已向國際社會救助，阿國駐華大使館表示，中國已承諾提供人道救援。（ｊｆ）
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