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23/06/2022 12:00

【國際要聞】美國總統拜登支持度連跌４周至３６％低谷

　　《經濟通通訊社２３日專訊》根據《路透社》與益普索民調機構的聯合調查，美國總統拜登
的公眾支持度連續第４周下滑，已跌至３６％的低谷。
　　３４％受訪者認為經濟是美國面臨的最重要問題。只有１８％受訪者認為美國正朝向正確的
方向前進。分析指，美國通脹水平達到４０年最高，拉低拜登的支持度。而自去年８月以來，他
的支持度一直在５０％以下，可能對民主黨的中期選舉造成不利影響。（ｊｆ）

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