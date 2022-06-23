《台股攻略－黃振宇》半導體股成跌市重心台股持續探底

《台股攻略》市場憂慮美聯儲局持續加息，美股下挫，台股今日（２３日）持續探底，半導

體股成跌市重心，拖累加權指數一度重挫２４５點，航運股亦同步受壓，指數最終收１５１７６

點，跌１７１點，續創近１年半新低，成交金額為新台幣２８３６﹒６２億元，三大法人合計淨

賣出新台幣２８﹒３８億元。

電子權值股方面，台積電持續受壓，收新台幣４８５﹒５元，跌１﹒８％，創近１９個月新

低，市值跌至新台幣１２﹒５８兆元；聯發科失守新台幣７００元關口，收新台幣６８９元，跌

６﹒１％；聯電收新台幣４２元，跌４﹒８％，創１年半以來低位。台塑四寶抗跌，其中台塑化

受惠國際油價高企，煉油利潤持續擴大，獲資金追捧，收新台幣９３﹒４元，升１﹒４％；台塑

無起跌，南亞跌０﹒２％，台化跌０﹒３％。另外，台勝科、南亞科及福懋科均升０﹒３％至

０﹒９％。航運股今日再度跳水，長榮跌５﹒８％，陽明跌４﹒８％，股價雙雙失守百元關口，

萬海更跌近８％。航空雙雄的華航跌５﹒７％，長榮航亦跌４﹒８％，上市運輸類股指數跌近

５％，為最弱板塊指數。鋼鐵股的中鋼跌超過６％，失守新台幣３０元關口，收新台幣２９元，

創１４個月新低；東和鋼鐵、中鴻、燁輝及威致均跌１﹒１％至２﹒６％，春雨、燁興及志聯則

升０﹒８％至３％。此外，生物科技受追捧，寶齡富錦、高端疫苗、佰研及晶宇紛紛漲停，美時

、亞諾法、台康生技、達亞、泰博及台耀均升２﹒８％至７﹒４％。中國近來推出政策刺激汽車

市場，台股汽車板塊受到追捧，和泰車升４﹒１％，裕日車升３﹒３％，統一升３﹒１％，統一

超、儒鴻、正新及聯華均升１﹒３％至１﹒８％。

儘管美聯儲局主席鮑威爾重申抑制通脹的決心，但短期通脹問題仍在困擾市場，加上台股持

續下跌，走勢偏弱，建議投資者操作審慎，選股建議以受惠政策扶持上升的汽車股，或以高息概

念股作防守策略。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

