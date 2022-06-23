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23/06/2022 17:53

《台股攻略－黃振宇》半導體股成跌市重心台股持續探底

　　《台股攻略》市場憂慮美聯儲局持續加息，美股下挫，台股今日（２３日）持續探底，半導
體股成跌市重心，拖累加權指數一度重挫２４５點，航運股亦同步受壓，指數最終收１５１７６
點，跌１７１點，續創近１年半新低，成交金額為新台幣２８３６﹒６２億元，三大法人合計淨
賣出新台幣２８﹒３８億元。
　　電子權值股方面，台積電持續受壓，收新台幣４８５﹒５元，跌１﹒８％，創近１９個月新
低，市值跌至新台幣１２﹒５８兆元；聯發科失守新台幣７００元關口，收新台幣６８９元，跌
６﹒１％；聯電收新台幣４２元，跌４﹒８％，創１年半以來低位。台塑四寶抗跌，其中台塑化
受惠國際油價高企，煉油利潤持續擴大，獲資金追捧，收新台幣９３﹒４元，升１﹒４％；台塑
無起跌，南亞跌０﹒２％，台化跌０﹒３％。另外，台勝科、南亞科及福懋科均升０﹒３％至
０﹒９％。航運股今日再度跳水，長榮跌５﹒８％，陽明跌４﹒８％，股價雙雙失守百元關口，
萬海更跌近８％。航空雙雄的華航跌５﹒７％，長榮航亦跌４﹒８％，上市運輸類股指數跌近
５％，為最弱板塊指數。鋼鐵股的中鋼跌超過６％，失守新台幣３０元關口，收新台幣２９元，
創１４個月新低；東和鋼鐵、中鴻、燁輝及威致均跌１﹒１％至２﹒６％，春雨、燁興及志聯則
升０﹒８％至３％。此外，生物科技受追捧，寶齡富錦、高端疫苗、佰研及晶宇紛紛漲停，美時
、亞諾法、台康生技、達亞、泰博及台耀均升２﹒８％至７﹒４％。中國近來推出政策刺激汽車
市場，台股汽車板塊受到追捧，和泰車升４﹒１％，裕日車升３﹒３％，統一升３﹒１％，統一
超、儒鴻、正新及聯華均升１﹒３％至１﹒８％。
　　儘管美聯儲局主席鮑威爾重申抑制通脹的決心，但短期通脹問題仍在困擾市場，加上台股持
續下跌，走勢偏弱，建議投資者操作審慎，選股建議以受惠政策扶持上升的汽車股，或以高息概
念股作防守策略。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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