  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2022 09:00

【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場繼續關注聯儲局主席鮑威爾言論，他表示將會持續加息直
至通脹回落，美股輕微收跌，德意志銀行首席執行官以及花旗集團分析師異口同聲表示，經濟衰
退的可能性為５０％。分析師批評指，聯儲局對經濟的的反應太慢，迫使其採取刺激經濟收縮嚴
厲措施。
　　加密貨幣走勢普遍窄幅上落，其中比特幣跌至２００００美元水平附近，以太幣跌至
１０８０美元附近，加密軟件提供商Ｓｈｉｐｙａｒｄ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ首席執行官馬克．盧
裏（Ｍａｒｋ　Ｌｕｒｉｅ）　表示，如果美聯儲在今年早些時候認真對待「暫時性」通脹而不
是輕描淡寫，情況會更好。最差的情況是，鮑威爾很可能再次淡化衰退的風險，這對於加密貨幣
短期來說是個壞兆頭，其中在早期買入比特幣下跌的投資者，在本周可能意識到不會有快速復的
經濟蘇，所以令幣價回落至２萬美元。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０４２５﹒６７元（美元．下同），升２﹒１９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０８１﹒０１元，升２﹒９４％；艾達幣報
０﹒４７１２元，升２﹒５７％；瑞波幣報０﹒３２８０元，升１﹒７７％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章財經熱話22/06/2022
受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章中國故事22/06/2022
《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章香港政情22/06/2022
【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
人氣文章財經熱話22/06/2022
【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」　可以吼D乜？！
人氣文章FOCUS22/06/2022
【FOCUS】華南暴雨華北酷熱　氣候危機再響警號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金