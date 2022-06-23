【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌

《經濟通通訊社２３日專訊》市場繼續關注聯儲局主席鮑威爾言論，他表示將會持續加息直
至通脹回落，美股輕微收跌，德意志銀行首席執行官以及花旗集團分析師異口同聲表示，經濟衰
退的可能性為５０％。分析師批評指，聯儲局對經濟的的反應太慢，迫使其採取刺激經濟收縮嚴
厲措施。
加密貨幣走勢普遍窄幅上落，其中比特幣跌至２００００美元水平附近，以太幣跌至
１０８０美元附近，加密軟件提供商Ｓｈｉｐｙａｒｄ Ｓｏｆｔｗａｒｅ首席執行官馬克．盧
裏（Ｍａｒｋ Ｌｕｒｉｅ） 表示，如果美聯儲在今年早些時候認真對待「暫時性」通脹而不
是輕描淡寫，情況會更好。最差的情況是，鮑威爾很可能再次淡化衰退的風險，這對於加密貨幣
短期來說是個壞兆頭，其中在早期買入比特幣下跌的投資者，在本周可能意識到不會有快速復的
經濟蘇，所以令幣價回落至２萬美元。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０４２５﹒６７元（美元．下同），升２﹒１９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０８１﹒０１元，升２﹒９４％；艾達幣報
０﹒４７１２元，升２﹒５７％；瑞波幣報０﹒３２８０元，升１﹒７７％。（ｕｌ）
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