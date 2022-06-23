《談國論企－黎偉成》通脹續穩升難得有消費性壓力

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年５月份持平於對上一個月的增幅，在

美歐以及亞洲大部分國家或地區通脹率不斷創新高底下，顯然有頗不錯表現。惟中國的通脹情況

未有惡化，乃受惠於以豬肉為主的肉禽跌價，鮮菜、鮮果等食品類項目價格續升，和來自生活用

品及服務、交通和通信、旅遊、醫療保健類等消費性項目價格亦徐徐上行，不可掉以輕心。國家

力促的全國統一大市場配合供給側結構性改革等策，拉動以消費為主的內需，有利整體國民經濟

保持穩中有進發展。



＊消費品價格明顯增長食品類仍受控＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年５月份同比增長２﹒１％，持

平於上月份的升幅，同樣較３月份的１﹒５％升幅提升０﹒６個百分點，而３月份的環比增長更

高達０﹒９％，向上的壓力有所緩和，此與國內生產總值ＧＤＰ於一季度增４﹒８％和預期的全

年增長５﹒５％，保持相對合理的關係，可以接受。

先談（甲）消費品大分類指數，於２０２２年５月份的升幅持平於對上一個月的３％，止住

４月份及３月份環比分別多增的１﹒３個百分點及整整１個百分點的快升新態，無疑高於ＣＰＩ

漲幅，卻可以接受，理由是此屬消費性的通貨價格向上，即成為推動通脹的重要力量，反映出內

需出現較為全面升溫，卻仍適度受控，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）交通和通信分類指數升幅提升至６﹒２％，比４月份

稍回落０﹒３個百分點，可見國際以石油為主的能源價格不斷上升的衍生效應不太強烈；（２）

居住分類指數升幅１％，環比回落０﹒２個百分點，亦可。

對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，２０２２年５月份同比增長２﹒３％

，連同４月份升１﹒９％，更扭轉３月份同比尚回落０﹒３％之況，很主要受困禽肉以外的其他

食品商品價格，有不同程度上漲，得加以注視，如（一）非禽肉的其他主要食品，最令人關注的

肯定是（１）鮮果分類指數於５月份同比升１９。％，比上月高５。個百分點，對ＣＰＩ影響約

０﹒３６個百分點。和（２）鮮菜分類指數於是月份上升１１﹒６％，乃於４月份升２４％和３

月份所升１７﹒２％高基礎下的升幅，對ＣＰＩ影響上升０﹒２２個百分點。

二者皆受到天氣和季節性的影響，持續明顯走高。要待天氣復常，價格才有望回落，而又以

鮮菜的種植、收割期較短，情況會比較好一點，鮮果回復正常供應需時。

餘者為（３）蛋類增１０﹒６％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０７個百分點。（４）糧食分類

指數增３﹒２％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒０６個百分點。凡此，為食品煙酒分類指數跌轉升之

因。

至於（二）禽肉價格，持續明顯回落，乃因豬肉價格續跌：禽肉分類指數於２０２２年５月

份同比即使回落１２。％，卻比４月份的跌幅收窄６﹒９個百分點，影響ＣＰＩ由上月所回落

０﹒７４個百分點變為０﹒４６個百分點，其中豬肉價格同減少２１﹒１％，比上月的

３３﹒３％少減１２﹒２個百分點，影響ＣＰＩ回落０﹒３４個百分點；此乃受惠於豬肉供應有

所提升，尤其是：生豬存欄量於２０２２年一季度末達４﹒２２億頭同比增長１﹒６％，其中能

？殖母豬存欄量４１８５萬頭，而一季度產量２３９５萬噸增長８﹒８％；相信豬肉供應能滿足

市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生更有良佳效應。



＊須防疫情及烏局礙糧食生產供應對通貨有壓＊



其他兩大主項畜肉價格亦告回調：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年５月同比上升１。％

；（ＩＩＩ）羊肉分類指數升幅於是月跌至６﹒２％。

但我對中國以至全世界的通貨膨脹於２０２２年前景，感到憂慮，理由為新冠肺疫至今尚未

有確切受控跡象，反而新的變種病毒似有接踵而來之勢，使（Ｉ）世界各地的工農業生產不易復

常，而（ＩＩ）海、空、陸等運輸亦會受阻，甚至繼續出現樽頸劣況，加上（ＩＩＩ）美國「陰

毒王」拜登推手促俄羅斯對烏克蘭採取的特別軍事行動，使環球糧食更供不應求。相信這會使中

國的各種各樣商品價有升無跌，對民生甚至經濟或有負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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