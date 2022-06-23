《中概異動》小鵬高開４％，中央促加大支持汽車消費政策車股造好

《經濟通通訊社２３日專訊》汽車股開市造好小鵬汽車（０９８６８）現價升４﹒５８％，

報１２１元，該股成交約４萬股，涉資５２４萬元；蔚來（０９８６６）升２﹒５１％，報

１７９﹒９元；理想汽車（０２０１５）升３﹒９７％，報１４６﹒５元；吉利（００１７５）

升１﹒６６％，報１５﹒９４元。

國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的政策，研究免

徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約

２０００億元人民幣。



＊活躍二手車市場＊



會議指出，消費是經濟的主拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌的重要發力點，促消費政

策能出盡出。要進一步釋放汽車消費潛力：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非

營運二手車，８月１日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月１日起汽車銷售企業

申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。

二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能

源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。

三是完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。

現時，恒生指數報２１１５７，升１４９點或升０﹒７１％，主板成交１７﹒８９億元。國

企指數報７３９７，升６２點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４６０８，升５５點或升

１﹒２３％。

即月期指新報２１１２０，升１４０點，低水３８點。即月國指期貨報７３６８，升６６點

，低水２９點。即月科指期貨新報４６２５，升６５點，高水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） １２１元 升４﹒５８％

蔚來（０９８６６） １７９﹒９元 升２﹒５１％

理想汽車（０２０１５） １４６﹒５元 升３﹒９７％

吉利（００１７５） １５﹒９４元 升１﹒６６％

比亞迪（０１２１１） ２９９﹒２元 升０﹒８８％

廣汽（０２２３８） ７﹒４５元 升０﹒８１％

長汽（０２３３３） １６﹒１６元 升１﹒７６％

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（ｅｒ）

