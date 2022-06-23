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即市新聞

23/06/2022 09:24

《中概異動》小鵬高開４％，中央促加大支持汽車消費政策車股造好

　　《經濟通通訊社２３日專訊》汽車股開市造好小鵬汽車（０９８６８）現價升４﹒５８％，
報１２１元，該股成交約４萬股，涉資５２４萬元；蔚來（０９８６６）升２﹒５１％，報
１７９﹒９元；理想汽車（０２０１５）升３﹒９７％，報１４６﹒５元；吉利（００１７５）
升１﹒６６％，報１５﹒９４元。
　　國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的政策，研究免
徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約
２０００億元人民幣。　

＊活躍二手車市場＊

　　會議指出，消費是經濟的主拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌的重要發力點，促消費政
策能出盡出。要進一步釋放汽車消費潛力：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非
營運二手車，８月１日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月１日起汽車銷售企業
申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。
　　二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能
源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。
　　三是完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。
　　現時，恒生指數報２１１５７，升１４９點或升０﹒７１％，主板成交１７﹒８９億元。國
企指數報７３９７，升６２點或升０﹒８５％。恒生科技指數報４６０８，升５５點或升
１﹒２３％。
　　即月期指新報２１１２０，升１４０點，低水３８點。即月國指期貨報７３６８，升６６點
，低水２９點。即月科指期貨新報４６２５，升６５點，高水１７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　１２１元　升４﹒５８％
　　蔚來（０９８６６）　　　１７９﹒９元　升２﹒５１％
　　理想汽車（０２０１５）　１４６﹒５元　升３﹒９７％
　　吉利（００１７５）　　　１５﹒９４元　升１﹒６６％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９９﹒２元　升０﹒８８％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒４５元　升０﹒８１％
　　長汽（０２３３３）　　　１６﹒１６元　升１﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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