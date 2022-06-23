恒指午後擴大至升逾４００點，車股造好，阿里升幅擴大

《經濟通通訊社２３日專訊》午後恒指升幅擴大至超過４００點。外電引述知情人士指，螞

蟻集團據報最早將於本月底前正式向人民銀行提交設立金融控股公司的行政許可申請。人民銀行

有意受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並將在收到正式申請後對外公告，而人行可能需要

數月時間才能作出批准與否的決定。阿里（０９９８８）今早高開逾３％，盤中升幅持續擴大，

午後升幅更超越政策利好的比亞迪（０１２１１），現升６﹒９％，報１０８﹒５元。



＊國策再扶持車企，理想再破頂＊



國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的政策，研究免

徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約

２０００億元人民幣。

汽車股全線大升；吉利（００１７５）升９﹒４４％為最佳表現藍籌，報１７﹒１６元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒９４％；比亞迪升５﹒６６％，報３１３﹒４元；蔚

來（０９８６６）升７﹒３５％，報１８８﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

７﹒６％；小鵬汽車（０９８６８）升１０﹒６３％，報１２８元。日前正式開售新車型的理想

（０２０１５）股價再度破頂，高見１５７﹒５，現報１５５﹒８元，升１０﹒５７％，以現價

計暫連升２日，累計升幅１３﹒４７％。



＊內需股走高＊



內需消費股同樣炒上；潤啤（００２９１）升４﹒１３％，報５３元；李寧（０２３３１）

升３﹒４５％，報６６元；海底撈（０６８６２）升２﹒４２％，報１５﹒２６元。

現時，恒生指數報２１４１５，升４０６點或升１﹒９４％，主板成交７３７﹒４５億元。

國企指數報７５０８，升１７３點或升２﹒３７％。恒生科技指數報４６８２，升１２９點或升

２﹒８５％。

即月期指新報２１３４３，升３６３點，低水７２點。即月國指期貨報７４６９，升１６７

點，低水３９點。即月科指期貨新報４６８３，升１２３點，高水１４點。

上證綜合指數報３３０９，升４２點或升１﹒３１％，成交３３５６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２９，升１８３點或升１﹒５０％，成交４２５９﹒８９億元人民幣

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表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １７﹒１６元 升９﹒４４％

阿里（０９９８８） １０８﹒５０元 升６﹒９０％

比亞迪（０１２１１） ３１３﹒４０元 升５﹒６６％

阿里健康（００２４１） ４﹒９９元 升４﹒１８％

潤地（０１１０９） ３５﹒４０元 升４﹒１２％

潤啤（００２９１） ５３﹒００元 升４﹒１３％

李寧（０２３３１） ６６﹒００元 升３﹒４５％

網易（０９９９９） １４３﹒５０元 升３﹒０９％

中海外（００６８８） ２３﹒４５元 升３﹒３５％

百威亞太（０１８７６） ２１﹒１０元 升２﹒９３％

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（ｈｃ）

