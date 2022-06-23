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即市新聞

23/06/2022 12:13

《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差，理想新車銷情理想不妨高追

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２１２０９，升２００點或０﹒９６％，主
板成交５９３﹒１億元。恒生中國企業指數報７４２６，升９１點或１﹒２５％。恒生科技指數
報４６１７，升６４點或１﹒４２％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、美團（０３６９０）及騰訊控股
（００７００）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０５﹒９元，升４﹒４元或４﹒３３％，成交
３０﹒２３億元；美團收報１９０﹒７元，跌０﹒９元或０﹒４７％，成交２５﹒１５億元；騰
訊控股收報３７４﹒８元，升４﹒８元或１﹒３％，成交２１﹒５７億元。國指三大成交股份依
次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊
控股。

＊葉尚志：大市成交逾千二億元才利輪流炒＊

　　恒指今早開市早段升超過２００點後，升幅曾一度收窄至不足１００點，其後再度反覆向上
。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指正以整固步伐邁進，而且過去
幾日大市總成交回落至１２００億元左右，因早前各個板塊「輪流炒」一次後，暫時未再有消息
刺激進一步升幅。他指出，未來大市成交若能維持１２００億元以上水平，才會有利「輪流炒」


＊宜關注傳統車股積極轉型＊

　　中央再出台政策扶持汽車業，總理李克強２２日主持召開國務院常務會議時，確定加大汽車
消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加
汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。
　　今日上午汽車板塊為升市火車頭，藍籌車股比亞迪（０１２１１）與吉利（００１７５）雙
雙高据恒指升幅榜首。葉尚志指汽車產業鏈涉及內地多個行業，所以中央要刺激經濟下，扶持汽
車業將能同時帶動上游行業發展，故下半年全線汽車股都看高一線。
　　葉尚志提到，過去５個月比亞迪與吉利均為藍籌股內數一數二的升幅股份，如今政策進一步
帶動下，預期車股強勁勢頭將會持續。他指現時政策與市場都主力聚焦新能源車股，儘管吉利等
為傳統燃油車代表，但近期旗下的新能源車品牌「極星」亦有望上市，故傳統車股積極轉型新能
源車領域亦不容小覷。吉利連升第二日，暫時累升超過１２％，葉尚志指近期氣氛高漲，建議不
妨追入吉利，看好三個月內有望挑戰２５０天線２０元水平，但期間不宜跌穿６月橫行區底１４
元水平。

＊理想新車銷情暢旺宜追入＊

　　另外，理想（０２０１５）６月走勢凌厲，股價至今已升超過五成。理想近期發布家庭發展
的智能旗艦ＳＵＶ－「理想Ｌ９」，統一零售價格為４５﹒９８萬人民幣，預期於８月底前啟動
交付。葉尚志分析指，理想發布新車款以家庭車為主，切合市場需要，故近期股價大幅造好。他
指家庭車款亦是中國汽車市場大勢所趨，宜關注其他有家庭車款推出的汽車股。
　　葉尚志透露，據他所知是次理想新車銷情亦相當理想，故雖然現價處於高水，但現時未必能
等到其股價回落，指若等不到亦有可能要追入。（ｈｃ）

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