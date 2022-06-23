《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差，理想新車銷情理想不妨高追

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２１２０９，升２００點或０﹒９６％，主

板成交５９３﹒１億元。恒生中國企業指數報７４２６，升９１點或１﹒２５％。恒生科技指數

報４６１７，升６４點或１﹒４２％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、美團（０３６９０）及騰訊控股

（００７００）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０５﹒９元，升４﹒４元或４﹒３３％，成交

３０﹒２３億元；美團收報１９０﹒７元，跌０﹒９元或０﹒４７％，成交２５﹒１５億元；騰

訊控股收報３７４﹒８元，升４﹒８元或１﹒３％，成交２１﹒５７億元。國指三大成交股份依

次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊

控股。



＊葉尚志：大市成交逾千二億元才利輪流炒＊



恒指今早開市早段升超過２００點後，升幅曾一度收窄至不足１００點，其後再度反覆向上

。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指正以整固步伐邁進，而且過去

幾日大市總成交回落至１２００億元左右，因早前各個板塊「輪流炒」一次後，暫時未再有消息

刺激進一步升幅。他指出，未來大市成交若能維持１２００億元以上水平，才會有利「輪流炒」

。



＊宜關注傳統車股積極轉型＊



中央再出台政策扶持汽車業，總理李克強２２日主持召開國務院常務會議時，確定加大汽車

消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年增加

汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。

今日上午汽車板塊為升市火車頭，藍籌車股比亞迪（０１２１１）與吉利（００１７５）雙

雙高据恒指升幅榜首。葉尚志指汽車產業鏈涉及內地多個行業，所以中央要刺激經濟下，扶持汽

車業將能同時帶動上游行業發展，故下半年全線汽車股都看高一線。

葉尚志提到，過去５個月比亞迪與吉利均為藍籌股內數一數二的升幅股份，如今政策進一步

帶動下，預期車股強勁勢頭將會持續。他指現時政策與市場都主力聚焦新能源車股，儘管吉利等

為傳統燃油車代表，但近期旗下的新能源車品牌「極星」亦有望上市，故傳統車股積極轉型新能

源車領域亦不容小覷。吉利連升第二日，暫時累升超過１２％，葉尚志指近期氣氛高漲，建議不

妨追入吉利，看好三個月內有望挑戰２５０天線２０元水平，但期間不宜跌穿６月橫行區底１４

元水平。



＊理想新車銷情暢旺宜追入＊



另外，理想（０２０１５）６月走勢凌厲，股價至今已升超過五成。理想近期發布家庭發展

的智能旗艦ＳＵＶ－「理想Ｌ９」，統一零售價格為４５﹒９８萬人民幣，預期於８月底前啟動

交付。葉尚志分析指，理想發布新車款以家庭車為主，切合市場需要，故近期股價大幅造好。他

指家庭車款亦是中國汽車市場大勢所趨，宜關注其他有家庭車款推出的汽車股。

葉尚志透露，據他所知是次理想新車銷情亦相當理想，故雖然現價處於高水，但現時未必能

等到其股價回落，指若等不到亦有可能要追入。（ｈｃ）

