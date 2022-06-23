【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４億人幣，買理想沽中移動

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開１４９點，報２１１５７點。最高升４３５點報
２１４４３點，最低升２點報２１０１０點。恒指收報２１２７３點，升２６５點或１﹒２６％
。
按額度計算，北水全日淨流入３４﹒４億元人民幣，增加９﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）、洛陽鉬業（０３９９３）；淨賣出
最多的依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）。
主板成交１２０５﹒６１億元減少５％。其中港股通成交３３９億元，佔總成交２８﹒１％
。
＊理想受惠政策支持車企＊
內地有意加大汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。
政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。以消費拉動經濟，要進一步釋
放汽車消費潛力，包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，８月１日起
全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月１日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行
單獨簽注管理、核發臨時號牌。
二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能
源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。三是完善汽車平行進口
政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。
理想汽車升９﹒４４％報１５４﹒２元，北水淨買入５﹒７億元；吉利汽車升７﹒４％報
１６﹒８４元，北水淨買入５﹒５億元；洛陽鉬業跌３﹒９１％報４﹒４２元，北水淨買入
２﹒１億元。
中國移動跌０﹒５１％報４９﹒０５元，北水淨賣出３﹒７億元；騰訊控股升１﹒３５％報
３７５元，北水淨賣出３﹒１億元；安踏體育跌０﹒８３％報８３﹒４元，北水淨賣出１﹒９億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） ５﹒６８
吉利汽車 （００１７５） ５﹒５４
洛陽鉬業 （０３９９３） ２﹒１０
力勁科技 （００５５８） １﹒１０
思摩爾國際 （０６９６９） １﹒０２
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒６８
騰訊控股 （００７００） －３﹒０７
安踏體育 （０２０２０） －１﹒８９
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６１
美團 （０３６９０） －１﹒３５
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