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23/06/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４億人幣，買理想沽中移動

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開１４９點，報２１１５７點。最高升４３５點報
２１４４３點，最低升２點報２１０１０點。恒指收報２１２７３點，升２６５點或１﹒２６％

　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒４億元人民幣，增加９﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）、洛陽鉬業（０３９９３）；淨賣出
最多的依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）。
　　主板成交１２０５﹒６１億元減少５％。其中港股通成交３３９億元，佔總成交２８﹒１％


＊理想受惠政策支持車企＊　　

　　內地有意加大汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。
政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。以消費拉動經濟，要進一步釋
放汽車消費潛力，包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，８月１日起
全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月１日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行
單獨簽注管理、核發臨時號牌。
　　二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能
源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。三是完善汽車平行進口
政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。
　　理想汽車升９﹒４４％報１５４﹒２元，北水淨買入５﹒７億元；吉利汽車升７﹒４％報
１６﹒８４元，北水淨買入５﹒５億元；洛陽鉬業跌３﹒９１％報４﹒４２元，北水淨買入
２﹒１億元。
　　中國移動跌０﹒５１％報４９﹒０５元，北水淨賣出３﹒７億元；騰訊控股升１﹒３５％報
３７５元，北水淨賣出３﹒１億元；安踏體育跌０﹒８３％報８３﹒４元，北水淨賣出１﹒９億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　５﹒６８
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　５﹒５４
　　洛陽鉬業　　（０３９９３）　　　　　　２﹒１０
　　力勁科技　　（００５５８）　　　　　　１﹒１０
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　１﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－３﹒６８
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－３﹒０７
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　－１﹒８９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒６１
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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