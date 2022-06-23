《美元走勢－羅明立》歐元若上破１﹒０６１０可有一波升勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒８２ １３６﹒２０ １３５﹒１３

歐元╱美元 １﹒０５７３ １﹒０５８１ １﹒０５５６

英鎊╱美元 １﹒２２４４ １﹒２２６４ １﹒２２３０

美元╱瑞郎 ０﹒９６１０ ０﹒９６２４ ０﹒９５９８

美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４９６ ７﹒８４７８

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《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾在國會表示，未來加息的幅度取決於接下來的經濟數據

，局方決心降低通脹，加息的行動將繼續直至通脹出現回落。他同時指經濟總體仍然良好，就業

市場及需求強勁，但亦承認令經濟軟著陸並不容易，衰退有可能發生。美匯指數周三歐洲開市時

上衝１０５失敗並最終低收，短期市況仍然反覆。

昨日（２２日）英國及加拿大先後公布最新通脹數據，英國５月ＣＰＩ按年由９％升至

９﹒１％，符合預期，核心指數則由６﹒２％回落至５﹒９％，通脹為七國集團成員國中最高，

反映當地生活成本繼續上升，人民日子越加困難。市場認為英倫銀行行動落後於形勢。加拿大５

月ＣＰＩ年率由６﹒８％加速至７﹒７％，央行７月很大可能要加息０﹒７５％。美元兌加元日

線圖在１﹒３０８０似形做雙頂，近日調整守住１０天線，重要支持在１﹒２８６０以及

１﹒２７７０，短線阻力１﹒３０。歐元昨日在１﹒０４７０附近反彈，但再次衝擊１﹒０６失

敗。現時２０天及５０天平均線已降至１﹒０６１０附近，若上破可有一波升勢，短線支持

１﹒０５２０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５５０ １﹒０６５０ １﹒０５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２９８０ １﹒２８７０ １﹒３０２０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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