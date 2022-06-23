【新冠肺炎】澳門今日展開第二輪全民核酸檢測

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門今輪疫情核酸陽性個案增至７１宗，澳門新型冠狀病毒感

染應變協調中心表示，今日早上９時至明日晚上１２時進行全民核酸檢測，對象為澳門居民、所

有在澳門逗留的人士。居民到檢測站登記採樣時，每人即場會再獲發兩個新型冠狀病毒快速抗原

檢測套裝。（ｃｗ）

