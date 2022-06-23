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23/06/2022 10:05

【新冠肺炎】澳門今日展開第二輪全民核酸檢測

　　《經濟通通訊社２３日專訊》澳門今輪疫情核酸陽性個案增至７１宗，澳門新型冠狀病毒感
染應變協調中心表示，今日早上９時至明日晚上１２時進行全民核酸檢測，對象為澳門居民、所
有在澳門逗留的人士。居民到檢測站登記採樣時，每人即場會再獲發兩個新型冠狀病毒快速抗原
檢測套裝。（ｃｗ）

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