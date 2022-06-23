總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅向下調整

《經濟通通訊社２３日專訊》香港總商會總裁梁兆基在一個電台節目中表示，目前本港營商

環境仍不理想，經濟亦未回到疫情前，但較為嚴謹的社交措施撤銷，內需有復甦，加上消費券，

預計下半年經濟或較上半年好，但未能全面通關是制約因素，希望全年經濟有正增長，未來仍要

視乎疫情及通關。

他表示，大部份香港貿易夥伴都沒有檢疫限制，本港的限制對生意競爭或回復對外往來有好

大牽制。本地疫苗接種率比較高，慢慢有條件對外開放。他又認為，香港作為內地與西方的橋樑

，要考慮內地通關因素，對外開放同時如何銜接內地通關，是香港最難考量的地方，當中涉及內

地控疫政策，並非香港單方面政策，又指較長檢疫期對留住人才是好大困擾。

他指出，香港軟硬件仍存在一流條件，但因有疫情出現阻滯，相信通關後金融及經濟會快速

再起飛，過往２５年香港金融業成功，金融角色配合國家發展亦有好大改變，由集資中心轉為財

富管理中心，未來債券市場是好大機遇。



＊料加息未至於令樓價大幅向下調整＊



梁兆基預計，美國會持續大幅度加息，根據本港目前資金環境，相信今年年底或明年，視乎

資金流出情況，最終香港息口會趨向跟美國同步。

他表示，如果香港息口上升，對資產有抑壓作用，但本港樓市供應仍然不足，相信加息會壓

低樓價，但不相信會大幅向下調整。

另外，他表示，未來債券市場有很多機遇，尤其綠色債券，因為全世界都步向綠色經濟，中

國在這方面是其中一個較領先國家，又指綠色融資需求相當龐大，香港好有條件發展綠色機遇，

例如碳交易、綠色融資及ＥＳＧ等，相信未來將會是香港金融發展方向。（ｃｗ）

