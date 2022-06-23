【夜期時段】即月期指最新報２１２６４點，升３５點，低水１０點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２６３點，升３４點，低水

１１點，最新報２１２６４點，升３５點，低水１０點，合約成交２６８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４４０點，升１１點，低水２３點，最新報７４３８點，

升９點，低水２５點，合約成交３０７張。

