  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１２６４點，升３５點，低水１０點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２６３點，升３４點，低水
１１點，最新報２１２６４點，升３５點，低水１０點，合約成交２６８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７４４０點，升１１點，低水２３點，最新報７４３８點，
升９點，低水２５點，合約成交３０７張。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴 股價或再戰新高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金