【香港政情】出席慶回歸活動人士今日起需每天接受核酸檢測

《經濟通通訊社２３日專訊》今日起有份出席回歸２５周年慶祝活動的人士，需要進行「點

對點」閉環管理，並每天到指定檢測中心接受核酸檢測。在禮頓山社區會堂的社區檢測中心，多

名政商界人士到場進行檢測。

基本法委員會前副主任梁愛詩指，雖然每日要到指定檢測中心進行檢測比較麻煩，但認為值

得。商界立法會議員林健鋒表示，本港近日疫情反覆，各單位都應該做好防疫本份，保障社會，

每日接受檢測不算麻煩。（ｓｌ）

