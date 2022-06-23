《經濟通通訊社２３日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，預期截至２０２２年３月
３１日止年度將會錄得綜合淨虧損不多於約１４００萬元，而上年度綜合淨虧損約３６８０萬元
。
集團解釋，年度綜合淨虧損預期減少主要由於出售物業、廠房及設備之收益；銷售及分銷開
支下降，乃由於集團改變營銷及廣告策略，更多在網上（而非在香港的電視媒體）推行營銷及廣
告；以及行政開支減少，乃主要由於員工成本下降。（ａｃ）
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23/06/2022 16:54
【企業盈警】衍生集團（６８９３）料全年虧損收窄至１４００萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，預期截至２０２２年３月
３１日止年度將會錄得綜合淨虧損不多於約１４００萬元，而上年度綜合淨虧損約３６８０萬元
。
集團解釋，年度綜合淨虧損預期減少主要由於出售物業、廠房及設備之收益；銷售及分銷開
支下降，乃由於集團改變營銷及廣告策略，更多在網上（而非在香港的電視媒體）推行營銷及廣
告；以及行政開支減少，乃主要由於員工成本下降。（ａｃ）
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