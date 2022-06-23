  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2022 15:06

【新冠肺炎】賀一誠：疫情可控，關閉娛樂場所非一刀切

　　《經濟通通訊社２３日專訊》澳門疫情升溫，截至上午９時，新冠病毒確診增加３９宗，累
計個案增至１１０宗。澳門行政長官賀一誠表示，目前疫情仍可控，有信心可以盡快控制疫情，
恢復社會正常秩序。他指今輪疫情個案涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒５﹒１病毒株，並非內地流
行的病毒株，在英國和美國較為流行，為溯源工作增添困難，已經要求相關部門做好溯源工作，
包括是否與冷鏈食品相關，阻斷傳播鏈。

＊李偉農與博監局開會後將公布新聞稿＊

　　賀一誠表示，２０２０年曾要求娛樂場停止營運１５日，但當時情況是沒有任何檢測手段。
其後與娛樂場有協議，哪間出現問題就哪間停運，並非一刀切全部停運。基於上述原則，今日政
府對每一個在娛樂場工作的病例流調進行研究，其中兩名染疫的娛樂場職員在１５日至２０日處
於休息狀態。他提到經濟財政司司長李偉農亦與博監局舉行會議，稍後會公布新聞稿。

＊物資充足，視全檢結果決定是否封控＊

　　對於不少居民擔心實施封控、網格化管理而搶購物資。賀一誠稱，是否封控要視乎第二次全
民核檢結果。他強調澳門生活物資充足，呼籲居民不用擔心，政府亦已做好預案，「不會話封城
就不能落街買嘢。」
　　社會文化司司長歐陽瑜表示，病毒傳播得快，潛伏期約２至３日，全澳再次進行全民檢測，
希望盡快切斷社區傳播，又指昨日及今日發現的陽性個案，病毒Ｃｔ值較高，顯示患者在初發階
段，有信心可以及早發現初發個案。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴 股價或再戰新高？
人氣文章大行報告23/06/2022
【大行炒D乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價　大摩點評啤酒股
人氣文章開市Good Morning23/06/2022
林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金