【新冠肺炎】賀一誠：疫情可控，關閉娛樂場所非一刀切

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門疫情升溫，截至上午９時，新冠病毒確診增加３９宗，累

計個案增至１１０宗。澳門行政長官賀一誠表示，目前疫情仍可控，有信心可以盡快控制疫情，

恢復社會正常秩序。他指今輪疫情個案涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５﹒１病毒株，並非內地流

行的病毒株，在英國和美國較為流行，為溯源工作增添困難，已經要求相關部門做好溯源工作，

包括是否與冷鏈食品相關，阻斷傳播鏈。



＊李偉農與博監局開會後將公布新聞稿＊



賀一誠表示，２０２０年曾要求娛樂場停止營運１５日，但當時情況是沒有任何檢測手段。

其後與娛樂場有協議，哪間出現問題就哪間停運，並非一刀切全部停運。基於上述原則，今日政

府對每一個在娛樂場工作的病例流調進行研究，其中兩名染疫的娛樂場職員在１５日至２０日處

於休息狀態。他提到經濟財政司司長李偉農亦與博監局舉行會議，稍後會公布新聞稿。



＊物資充足，視全檢結果決定是否封控＊



對於不少居民擔心實施封控、網格化管理而搶購物資。賀一誠稱，是否封控要視乎第二次全

民核檢結果。他強調澳門生活物資充足，呼籲居民不用擔心，政府亦已做好預案，「不會話封城

就不能落街買嘢。」

社會文化司司長歐陽瑜表示，病毒傳播得快，潛伏期約２至３日，全澳再次進行全民檢測，

希望盡快切斷社區傳播，又指昨日及今日發現的陽性個案，病毒Ｃｔ值較高，顯示患者在初發階

段，有信心可以及早發現初發個案。（ｈｙ）

