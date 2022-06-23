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23/06/2022 16:39

【新冠肺炎】學校錄１７２宗確診，聖若瑟英文小學有班級停課一周

　　《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今錄
１７２宗陽性個案，涉及１３５名學生及３７名教職員，分別來自１５５間學校。過去７日共
７７間學校有２宗或以上個案。
　　張竹君表示，建議聖若瑟英文小學６Ｃ班因過去７天有３名學生染疫，共有２７名學生建議
停課一周。另外，早前有部分班別已停課的聖方濟各中學，多再一個正在檢疫人士確診，一名與
籃球隊隊員的緊密接觸者確診。（ｈｙ）

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