《小傳日記》有阿爺扶持，車股炒起好「依時」，吉利搞緊新電池？

《小傳日記》魚缸今日都算係不過不失啦，升返２００幾點，不過仲係橫行緊，同埋總成交

仲係奀咗啲，成個禮拜平均都係得１２００億左右，睇怕個個都係等緊新主題，但仲有５個交易

日就半年結，無咩事都唔會輕舉妄動。

今日升市主角一定係車仔佬，總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，會上講明要加大

汽車消費支持嘅政策，研究免徵新能源車購置稅政策年底到期後再延期，預期今年將會增加汽車

同相關消費大約２０００億人仔！

今日全線車佬齊人開ｐａｒｔｙ，新能源車同燃油車齊歡暢；吉利（００１７５）升多過７

巴仙，報１６﹒８４銀；長汽（０２３３３）升多過６巴仙，報１６﹒８４銀；比亞迪

（０１２１１）升多過４﹒５巴仙，報３１０銀；小鵬（０９８６８）升差唔多一成，報１２７

銀；蔚來（０９８６６）升差唔多５巴仙，報１８４﹒２銀。噚日隻理想（０２０１５）高開破

頂之後陰燭收場，諗住之後都要回落整固先，點知今日有政策消息刺激，就再爆多輪，再創新高

見１５７﹒６銀，全日升多過９巴仙，報１５４﹒２銀。

有孖屐人士就好睇好車股仲未升完，阿爺撐完再撐，想唔旺都難！今日仲有另一單消息，據

天眼查顯示，浙江遠程醇氫能源技術有限公司成立，註冊資本３億人仔，由浙江吉利控股集團有

限公司間接全資控股。就咁睇就唔係好知做咩，其實醇氫能都係一種燃料電池，主要就係透過燃

燒甲醇同氫嚟發電，係鋰電池之外嘅另一種選擇。而醇氫電池其中一個最大嘅好處，就係續航力

夠勁得多，可供應穩定嘅氧同燃料來源，可以不間斷咁供應穩定電力。

氫能電池用於新能源車都仲研究緊，咁當然整架車出嚟都唔會平，所以吉利呢壇嘢都係長遠

投資。不過如果真係成功嘅話，就可以解決而家啲電動車續航力低嘅問題，同時都係技術層面嘅

提升。請請！



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