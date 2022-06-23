【香港政情】立場新聞案鍾沛權及林紹桐不認罪，排期１０月底開審

《經濟通通訊社２３日專訊》已停運的《立場新聞》、前董事兼總編輯鍾沛權及前署任總編

輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日在區域法院提堂，鍾沛權及林紹桐不認罪

，案件排期１０月３１日開審，預計審訊２０天。

控方將傳召至少２２名證人、引用１４篇文章、３條合共１小時的影片，以及鍾沛權警戒會

面的錄影片段。（ｚｚ）



