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即市新聞

23/06/2022 10:18

《真知灼見－溫灼培》聯儲局犧牲經濟也要壓抑通脹？

　　《真知灼見》聯儲局主席鮑威爾在昨晚（２２日）參議院銀行委員會聽證會上重申，該局不
是要製造衰退，其主要任務是壓抑通脹。為達此目標，就是使經濟有放慢風險也在所不惜。鮑威
爾續指，唯有成功壓抑通脹，美國才能有長期穩定及繁榮的勞工市場環境，這對整體經濟而言均
屬利好。最後鮑威爾指，直至見到有實質數據顯示通脹回落，該局才會降低加息步伐。而現階段
該局將保持不斷加息的做法，至於每次加幅多少就視乎通脹及經濟情況變化而定。
　
　　鮑威爾講話後，按利率期貨市場估計，７月２８日聯儲局加息半厘的機率為共識，加息７５
基點機率為８５％。至於年底息率預期，市場估計為３﹒５％－３﹒７５％範圍，與聯儲局估計
一致。從上述鮑威爾的整個講話中，重點相信是他透露了，該局將以壓抑通脹為其首要任務，就
是犧牲經濟也在所不惜。這點既清晰，亦是最令人擔心。因為現在環球通脹的形成很大程度上是
供應鏈問題帶動而非需求帶動。聯儲局靠加息壓抑通脹是事倍功半。而這可能會使聯儲局最終要
加多不少息率以壓抑通脹，並最終有機會令經濟衰退。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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