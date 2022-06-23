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23/06/2022 10:00

《保險睿見－謝佩蘭》保險公司推共創項目支持青年追夢

　　《保險睿見》近年全球對於「創造共享價值」（Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｓｈａｒｅｄ　
Ｖａｌｕｅ）的討論不絕於耳。所謂「創造共享價值」，意指企業將關懷社會、環保等正面價值
融入商業策略中，開創商業價值與社會效益共存的經營模式。最近有保險公司了解到年青人對自
己和社會有抱負，亦擁有無盡的創意及渴求突破，於是推出青年共創項目比賽，提供合適平台及
機會讓他們展現光芒，發揮更大價值。此舉能支持青年開展夢想來回饋社會的同時，亦讓品牌更
加了解年青人的需要，拉近與他們的距離。

＊共１５０萬港元起動資金助青年建立可持續事業＊

　　這項由保險公司推出的青年共創項目比賽，提供總共１５０萬港元的起動資金，支援年青人
把夢想化成可持續的事業。這個比賽選取了時下炙手可熱的話題來設立五大組別，分別為表演創
作、設計、飲食、環保及創科。更邀請到「試當真」頻道創辦人游學修率領五位星級導師及評判
，包括多元唱作歌手張敬軒、心靈插畫品牌Ｄｕｓｔｙｋｉｄ創作人陳塵、Ｂａｋｅｈｏｕｓｅ
麵包店創辦人Ｇｒｅｇｏｉｒｅ　Ｍｉｃｈａｕｄ、ＧｒｅｅｎＰｒｉｃｅ社企聯合創辦人韓駿
謙，以及９ＧＡＧ聯合創辦人陳展俊。他們將會在比賽中親身指導每組的入選者，協助他們實踐
其創意想法，再配合線上線下的平台曝光機會，為他們提供表現自己的舞台，與他們一起共創未
來。
　　上述項目正正是「創造共享價值」的好例子，不談銷售，只談投入資源幫助年青人，協助他
們建立可持續的事業，憑藉青年的創意為社會帶來正面的影響。年青人在保險公司協助下能夠開
展夢想，創造無限的可能，長遠與社會共創雙贏，亦為公司品牌在年輕社群建立好感。假如你身
邊有滿懷理想的年輕人，仍然為是否要踏出追夢第一步猶豫，不妨著他們多留意這個饒有意義的
項目。
《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官　謝佩蘭》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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