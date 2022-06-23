《積金攻略－黃煥儀》港人偏愛港股基金，當中分別大不同

《積金攻略》隨著美國加息周期展開，加上俄烏戰事持續，以及中國因封控措施導致經濟放

緩等負面因素未見明朗，近月投資市場特別動盪，強積金總資產拾級而下，成員今年以來平均蝕

逾３萬元。

究其原因，相信與成員鍾愛香港市場有關。根據積金局資料，香港一直是成員分配成分基金

資產比重最高的地區，截至今年３月底，就達５６％，遠遠超過排第二位的北美洲的２０％；以

資產類別劃分，投放於股票的，亦有超過一半比例是在港股，然而港股近期表現相當疲弱。



＊主動與被動投資有別＊



值得留意的是，同樣是「香港股票基金」，也有細分主動投資基金與追蹤指數基金。截至今

年４月底，市場上共有２５隻主動投資的港股基金，一年期回報率最高為－２０﹒３１％，最低

則為－３２﹒８４％，相差超過１２個百分點；至於追蹤指數基金，就有１５隻，一年期回報率

最高為－２４﹒８４％，最低為－２８﹒７０％，相差不足４個百分點，同期恆生指數則由

２８７２４點下跌至２１０８９點，跌幅為２６﹒５８％。主動投資基金表現參差，而追蹤指數

基金較為平均，皆因兩者的選股策略大不相同。

顧名思義，主動投資基金乃基金經理根據基金成立時定下的投資目標，從而決定投資組合成

分，以至買入或賣出的時間，可以投資於指數成分股，也可以投資於成分股以外的股份，達到主

動出擊之效；相反，追蹤指數基金則屬於被動投資，只會根據所追蹤的指數，持有與之相若比重

的相關成分股，務求表現緊貼大市。

因此，主動投資基金只要選「對」了升幅高於指數的股份，就能跑贏大市；相反，如果選「

錯」了升幅低於指數的股份，則會跑輸大市。且看上文提到一年期回報率最高的主動投資港股基

金「海通香港特區基金」，資產主要分布在消費者非必需品（２４﹒８４％），其次為金融及保

險（２１﹒７０％），與恆指側重於金融業（３６﹒５６％）及資訊科技業（２６﹒６５％）大

相逕庭；十大持股當中，雖然也有恆指成分股，但也有少數非成分股，例如能源股等。



＊留意追蹤指數及工具＊



然而，就算同樣是追蹤指數港股基金，當中也有差異。首先，基金所追蹤的指數，未必是恆

指，例如「中銀保誠中證香港１００指數基金」，追蹤的就是「標智中證香港１００指數」，目

前成分股多達９２隻，多於恆指的６６隻，覆蓋範圍更廣；「永明富時強積金香港指數基金」追

蹤的則是「富時強積金香港指數」，後者涵蓋所有富時強積金香港本地公司指數及富時強積金中

國指數的成分股，成分股更超過３００隻，並包括Ａ股。

此外，即使同樣是追蹤恆指，不同基金所採用的工具，也不盡相同，除了買入盈富基金，也

可買入其他交易所買賣基金（ＥＴＦ），例如「我的香港追蹤指數基金」，買入的便是南方恆指

ＥＴＦ；而不同ＥＴＦ或會具有不同投資目標，且追蹤會存在誤差。

總括而言，成員選擇港股基金時，需細心了解基金詳情，或諮詢理財顧問意見。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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