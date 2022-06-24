《缸邊麗評－熊麗萍》高息之下點揀高息股

《缸邊麗評》美國聯儲局由今年３月開始加息，至今聯邦基金利率已共調升１﹒５厘，目前

聯邦基金利率為１﹒５至１﹒７５厘，美國１０年期債息早前一度上升至接近３﹒５厘。令一些

股息率只略高於債息的股份，在過去一個多星期普遍調整逾一成。究竟，目前是否已到買入時機

？



美國上一次加息周期是２０１６至２０１８年，當時１０年期債息最高亦升至３﹒５厘，與

近期的高位相近；但當時聯邦基金利率為２﹒２５至２﹒５厘。若７月份聯儲局再加息０﹒７５

厘，聯邦基金利率將上升至２﹒２５至２﹒５厘，與２０１８年的高位相同；因此，早前債息率

３﹒５厘料已預計７月份的加息行動。然而，由於市場預期今年聯邦基金利率有機會上升至３厘

或以上，美國債息料亦有再升空間，是以收息股仍有調整壓力。



＊債息升收息股要追跌＊



一直被視為投資收息選擇的領展（００８２３）、中電（００００２）、香港電訊

（０６８２３）、長江基建（０１０３８）及港燈（０２６３８）等，近日股價與債息走勢關係

度甚高。既然投資在相對安全的美國債券也有３厘或以上的收益，而投資收息股的息率只有４厘

，風險回報並不對稱，這亦解釋了近期收息股（包括公用股及房託基金）股價普遍下跌的原因。

經過一輪股價調整後，股息率見逐步回升至接近５厘；而中電股價則更因為在澳洲電價合約對沖

虧損的影響，股價即時受衝擊，過去兩個交易日共下挫一成。



＊中電短期６５元整固＊



中電控股就今年上半年業績發盈警，集團公布截至５月底旗下在澳洲的Ｅｎｅｒｇｙ

Ａｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約公平價值變動錄得虧損７２億港元，令集團綜合營運虧損３７億港

元。雖然集團在對沖遠期電價銷售合約上的巨額帳面虧損，並非實際現金性質，但管理層已預期

對集團營運盈利造成重大不利影響；至於實際業績數字如何，則有待８月８日公布中期業績時揭

盅。



一直以來，集團收入及盈利主要來自香港，表現相當穩定（本港電力業務有准許利潤８％的

保證），２０２１年香港業務收入５２％，香港以外業務佔收入４８％，當中澳洲業務佔集團整

體收入３４％；但在盈利方面，本港業務貢獻９６％，主要是澳洲發電業務轉盈為虧，內地則受

煤炭價格影響，盈利少２５﹒７％，抵銷集團在香港業務的盈利。中電今次的巨大預計營運虧損

，令股價即時下跌，息率需回升至５厘或以上，才較合理。筆者估計今年派息維持去年的每股

３﹒１元水平，若要達到５厘的股息率，股價料見６２元；預計短期在６５元附近整固，觀望業

績的實際數字及美國加息步伐。



＊香港電訊較具吸引力＊



至於其他主要收息股股息率，領展現價水平息率４﹒９厘，港燈息率４﹒５厘，煤氣

（００００３）息率４﹒３厘，股價料仍有調整機會，香港電訊息率達７厘，遠高於美國債息率

，股價已見低位回升，吸引力亦較高。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

