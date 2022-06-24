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24/06/2022 10:26

《缸邊麗評－熊麗萍》高息之下點揀高息股

　　《缸邊麗評》美國聯儲局由今年３月開始加息，至今聯邦基金利率已共調升１﹒５厘，目前
聯邦基金利率為１﹒５至１﹒７５厘，美國１０年期債息早前一度上升至接近３﹒５厘。令一些
股息率只略高於債息的股份，在過去一個多星期普遍調整逾一成。究竟，目前是否已到買入時機

　
　　美國上一次加息周期是２０１６至２０１８年，當時１０年期債息最高亦升至３﹒５厘，與
近期的高位相近；但當時聯邦基金利率為２﹒２５至２﹒５厘。若７月份聯儲局再加息０﹒７５
厘，聯邦基金利率將上升至２﹒２５至２﹒５厘，與２０１８年的高位相同；因此，早前債息率
３﹒５厘料已預計７月份的加息行動。然而，由於市場預期今年聯邦基金利率有機會上升至３厘
或以上，美國債息料亦有再升空間，是以收息股仍有調整壓力。
　
＊債息升收息股要追跌＊
　
　　一直被視為投資收息選擇的領展（００８２３）、中電（００００２）、香港電訊
（０６８２３）、長江基建（０１０３８）及港燈（０２６３８）等，近日股價與債息走勢關係
度甚高。既然投資在相對安全的美國債券也有３厘或以上的收益，而投資收息股的息率只有４厘
，風險回報並不對稱，這亦解釋了近期收息股（包括公用股及房託基金）股價普遍下跌的原因。
經過一輪股價調整後，股息率見逐步回升至接近５厘；而中電股價則更因為在澳洲電價合約對沖
虧損的影響，股價即時受衝擊，過去兩個交易日共下挫一成。
　
＊中電短期６５元整固＊
　
　　中電控股就今年上半年業績發盈警，集團公布截至５月底旗下在澳洲的Ｅｎｅｒｇｙ　
Ａｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約公平價值變動錄得虧損７２億港元，令集團綜合營運虧損３７億港
元。雖然集團在對沖遠期電價銷售合約上的巨額帳面虧損，並非實際現金性質，但管理層已預期
對集團營運盈利造成重大不利影響；至於實際業績數字如何，則有待８月８日公布中期業績時揭
盅。
　
　　一直以來，集團收入及盈利主要來自香港，表現相當穩定（本港電力業務有准許利潤８％的
保證），２０２１年香港業務收入５２％，香港以外業務佔收入４８％，當中澳洲業務佔集團整
體收入３４％；但在盈利方面，本港業務貢獻９６％，主要是澳洲發電業務轉盈為虧，內地則受
煤炭價格影響，盈利少２５﹒７％，抵銷集團在香港業務的盈利。中電今次的巨大預計營運虧損
，令股價即時下跌，息率需回升至５厘或以上，才較合理。筆者估計今年派息維持去年的每股
３﹒１元水平，若要達到５厘的股息率，股價料見６２元；預計短期在６５元附近整固，觀望業
績的實際數字及美國加息步伐。
　
＊香港電訊較具吸引力＊
　
　　至於其他主要收息股股息率，領展現價水平息率４﹒９厘，港燈息率４﹒５厘，煤氣
（００００３）息率４﹒３厘，股價料仍有調整機會，香港電訊息率達７厘，遠高於美國債息率
，股價已見低位回升，吸引力亦較高。《駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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