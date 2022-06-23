【聚焦人幣】人幣中間價升３０點子，報６﹒７０７９

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０７９，

較上個交易日升３０點子，上個交易日報６﹒７１０９。

美國聯儲局主席鮑威爾周三赴參議院作供，重申加息幅度適當，但強調加息幅度取決於經濟

數據，又指決策官員必須具靈活性。美元連續第２日走低，紐約尾盤美匯指數跌０﹒２３％至

１０４﹒２０。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７０７９ －３０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０８７５ ＋２５３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３２６ ＋１６３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５４６ －３﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２２０１ －７６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６３５２ －３２６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０７９ －３０２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３６４ －２５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７８０ ＋３７０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７６８ －９４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６３ ＋６﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０７１５ －８１７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３６ －３﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒５２００ ＋６２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

