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23/06/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升３０點子，報６﹒７０７９

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０７９，
較上個交易日升３０點子，上個交易日報６﹒７１０９。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周三赴參議院作供，重申加息幅度適當，但強調加息幅度取決於經濟
數據，又指決策官員必須具靈活性。美元連續第２日走低，紐約尾盤美匯指數跌０﹒２３％至
１０４﹒２０。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０７９　　－３０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０８７５　＋２５３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３２６　＋１６３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５４６　　　－３﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２２０１　　－７６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６３５２　－３２６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０７９　－３０２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３６４　　－２５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９７８０　＋３７０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７６８　　－９４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６３　　　＋６﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０７１５　－８１７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７３６　　　－３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒５２００　　＋６２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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