【聚焦人幣】人幣中間價升３０點子，報６﹒７０７９

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０７９，
較上個交易日升３０點子，上個交易日報６﹒７１０９。
美國聯儲局主席鮑威爾周三赴參議院作供，重申加息幅度適當，但強調加息幅度取決於經濟
數據，又指決策官員必須具靈活性。美元連續第２日走低，紐約尾盤美匯指數跌０﹒２３％至
１０４﹒２０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０７９ －３０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０８７５ ＋２５３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９３２６ ＋１６３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５４６ －３﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２２０１ －７６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６３５２ －３２６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２０７９ －３０２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３６４ －２５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７８０ ＋３７０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１７６８ －９４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６３ ＋６﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０７１５ －８１７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３６ －３﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒５２００ ＋６２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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