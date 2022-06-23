《鍾之日記》國策送暖，車股興奮

《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



兩大重磅利好刺激下，魚缸報捷。國家主席習近平２２日下午主持召開中央全面深化改革委

員會會議強調，要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，支持平台企業在

服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面發揮更大作用。市場解讀此為對螞蟻集團等金融科技

公司放寬監管整頓工作，而市場亦傅出螞蟻最早本月底前正式向人民銀行提交設立金融控股公司

的行政許可申請。另外，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的

政策，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。



＊摩通唱好中國股市＊



摩根大通認為，中國股市下半年將較亞洲新興市場和全球股市變得更引人注目，主要由於經

常帳盈利持續、中央有空間推出更多刺激政策、財務成本偏低及通脹受控。下半年五大投資主題

：農村繁榮、互聯網回歸、綠色基建、中國消費及中國關稅減免。

香江魚缸上日急挫５５１點後，今日重拾升勢，汽車股表現突出。恒指高開１４９點，曾僅

升２點，滬深股市午後造好帶動，恒指曾升４３５點，見２１４４３點全日高，尾市升勢稍緩，

最終收市升２６５點或１﹒２６％，報２１２７３。國指升１２８點或１﹒７５％，報７４６３

點。科指升１０３點或２﹒３％，報４６５５點。

大市全日成交１２０５﹒６億元。螞蟻有轉機，阿里巴巴（０９９８８）漲６﹒４％。騰訊

（００７００）據報下半年裁員動作仍將延續，收升１％。吉利（００１７５）創逾四個月高，

飆７﹒４％，為表現最好藍籌。

滬深股市經歷三連跌後今日止跌。滬綜指高開０﹒０６％後，受國策帶動，汽車產業鏈股份

大幅拉漲，金融股亦上揚助升，滬綜指午後升幅一度擴大至２％，收盤報３３２０﹒１５點升

１﹒６２％，收復３３００關；深成指收升２﹒１９％，創業板指更漲３﹒０９％。兩市成交重

上萬億，全日成交１０７６１億元人民幣，按日升近８％。外資重新流入，資金循陸股通淨流入

１２０﹒３３億元人民幣。



＊新能源車股全線開跑，蔚來汽車墜樓仍隨大隊揚＊



國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後

延期問題，對小型非營運二手車，８月１日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月

１日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。政策實施預測今年

增加汽車及相關消費大約２０００億元人民幣。乘聯會秘書長崔東樹認為，取消二手車限遷的相

關政策會促使二手車的交易量大幅提升。此外平行車進口政策放開也會帶來百億元級的交易額，

因此約２０００億元人民幣的消費增長完全有可能。

受國策支持帶動，新能源汽車股全線開跑，小鵬汽車（０９８６８）抽高９﹒８％，理想汽

車（０２０１５）飆９﹒４％，吉利升７﹒４％，長汽（０２３３３）升６﹒１％，比亞迪

（０１２１１）升４﹒５％。

不過，蔚來汽車（０９８６６）就「節外生枝」，下午市場流傳，蔚來上海創新港總部發生

一輛汽車從停車場衝出大樓墜落，車內有兩位人員被困。而據《財聯社》報道，蔚來測試車從高

處墜下，致使杜某和張某某兩名試車員受傷，杜某因搶救無效身亡，張某某經醫院手術後效果不

佳，於２３日凌晨宣布死亡。蔚來官方目前未作出任何解釋。雖然安全隱憂問題再次擺上檯面，

但蔚來股價仍隨大隊高漲，全日收漲近５％報１８４﹒２元，盤中高見１９０﹒６元創逾２個月

新高。



＊刺激樓市花招盡出，內房見支持＊



全國各地近期為刺激樓市花招盡出，建業地產（００８３２）為吸引農民買房各出奇招，網

傳河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，可用「２元╱斤，小麥換房」，最高可抵１６萬房款；河

南開封市杞縣的建業城，「５元，大蒜換房」。而時隔七年，「房票」安置政策重出江湖，目的

是推動房地產市場去庫存。目前包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州在內

至少２０個城市推出類似政策。「房票」安置並非直接領取安置款，而是拿著房票買房，並抵扣

房款。「房票」亦並非新鮮事物，早在２０１５年，內地就有城市為去庫存，在棚戶拆遷安置中

推出「房票」。「貨幣化安置」被認為是托起當時中國地產增速的重要因素。

「房票」如今重出江湖，成效仍需觀察，內房股今日見支持，穆迪將碧桂園（０２００７）

的債信評級從投資級下調至垃圾級，碧桂園稱穆迪評級調整不會對償債及融資能力產生不利影響

，

午後轉漲，收升１﹒１％。中海外（００６８８）升２﹒９１％，龍湖（００９６０）升４％，

潤地（０１１０９）升３％，萬科（０２２０２）升１。７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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