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23/06/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》商湯探索前沿ＡＩ研究助大灣區科創生態建設

　　　《投資心得》商湯－Ｗ（０００２０）以收入計算為亞洲最大的人工智能軟件公司，其
ＡＩ軟件平台已在超過１５個國家及地區及多個垂直行業部署，客戶數超過２４００家。集團的
市場佔比為一成多，已是行業領頭，相信未來潛在的增長空間依然龐大。集團截至去年１２月
３１日止的全年業績，錄得收入達４７億元人民幣，比２０２０年同期增３６﹒４％；而集團權
益持有人應佔虧損為１７１﹒４億元人民幣。

＊去年上半年毛利率達７３％，首創Ｓｅｎｓｅ　Ｃｏｒｅ　ＡＩ大裝置＊
　
　　集團主要分成智慧生活、智能汽車、智慧商業及智慧城市四大範疇並已獲廣泛應用。受惠於
持續客戶增長帶來的高成長性，使毛利有快速增長，在２０１８年至２０２０年的複合年均增長
率為５２﹒４％；毛利率於去年上半年更達到７３％。集團的ＡＩ軟件平台具拓展性，能快速部
署海量應用場景。
　　而在基礎設施上亦首創通用Ｓｅｎｓｅ　Ｃｏｒｅ　ＡＩ大裝置，賦能軟件平台實現多個行
業的豐富應用場景落地和商業化。截至去年６月３０日止，軟件平台的客戶數量已超過２４００
家，賦能了超過４﹒５億部智能手機及２００多款手機應用程序，其中５款手機應用程序為每月
活躍用戶超５億的手機應用程序。

＊發明專利數量冠亞洲，已組建規模大水平高研究團隊＊
　
　　在科技研發上，集團是亞洲擁有人工智能發明專利數量最多的公司之一，以及全球領先的原
創人工智能算法開發者之一。集團擁有４０名教授帶領研究工作及３５９３名技術研發人員。集
團擁有超過８０００項人工智能發明專利及專利申請，發表逾６００篇頂級學術論文，以及在人
工智能領域的全球競賽中獲得７０多個冠軍。集團已組建成亞洲最大、水平最高的研究團隊之一
，以探索最前沿的人工智能研究，相信能推動粵港澳大灣區科技創新生態建設。可考慮於現價買
入，上望７﹒２０元，跌穿５﹒４０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒
有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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