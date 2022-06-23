【國務會議】李克強：糧食穩產是穩物價關鍵，做好今年防汛工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強２２日主持召開國務院

常務會議。會議指出，面對當前複雜嚴峻、通脹嚴重的國際環境，必須著力辦好自己的事。穩物

價對穩經濟大盤至關重要，糧食穩產增產是穩物價、提升糧食安全保障能力的關鍵舉措，也有利

於世界糧食市場穩定。

會議要求確保全年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上。抓好夏糧收儲，鼓勵多元市場主體收

購，保質保量入庫。不誤農時落實夏播面積，抓好玉米掃尾播種，穩住雙季晚稻，落實大豆玉米

帶狀復合種植任務。做好秋糧田間管理，防範洪澇、夏伏旱、病蟲等災害。同時抓好豬肉等菜籃

子產品生產。



＊預測今年汛期極端天氣偏多，加強巡查防守和應急處置＊



會議部署繼續做好防汛救災工作，會議指出，前段時間南方多地持續強降雨，有關方面及時

應對，努力降低災害損失。據預測今年汛期中國極端天氣偏多，近期主雨帶呈階梯狀北抬。要完

善預警和應急響應聯動機制，繼續做好防汛救災，保障人民群眾生命財產安全。

一是緊盯重點流域，科學調度防洪工程，加強巡查防守和應急處置，保障大江大河、大型水

庫安全度汛。

二是抓實北方地區防汛備汛，排查整治風險隱患，做好搶險隊伍、物資等準備。

三是抓好人員轉移避險，細化應急預案，一有險情場所該關停的關停、人員該轉移的轉移。

四是妥善安置受災群眾，及時修復水毀設施。

五是有關部門要加強對地方的指導支持，及時下撥資金和物資。同時統籌做好防汛和抗旱。

