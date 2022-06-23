【大國博弈】戴琪：撤對華關稅控通脹作用有限，需新工具應對不公

《經濟通通訊社２３日專訊》美國貿易代表戴琪出席國會聽證會時表示，取消對華關稅對控

制通脹的效果有限，美國同時要開發新工具，應對中國的不公平貿易做法。

戴琪稱，華府一直敦促北京方面兌現第一階段貿易協議的採購承諾，但形容討論非常艱難，

顯示中方對全力跟進協議不感興趣。她指通脹的壓力始終會消退，但中國帶來的經濟挑戰屬長期

性，美國須加強未來數十年的競爭力，使用一切可用手段並開發新工具，捍衛自身經濟利益和價

值觀，抵禦中國的不公平做法，特別是在半導體等重要的工業。

美國總統拜登早前證實，很快會再和中國國家主席習近平通話，但具體時間仍未敲定，有報

道預計最快將在７月發生。此外，白宮近期持續討論取消數千億美元中國貨關稅，以應對居高不

下的國內通脹，但外電引述知情人士表示，在下周的七國集團（Ｇ７）峰會之前，拜登不可能做

出任何決定。在北京，外交部發言人汪文斌昨日（２２日）回應稱，現時沒有可以提供的消息。

需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方通過外交途徑共同商定，並為此

營造有利條件和氛圍。（ｃｔ）

