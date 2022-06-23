《思前想後－郭思治》恒指屬中期急跌後技術反彈，只宜輕注一博

《思前想後》大市已開始步入６月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬

先高而後低，恒指暫是由９日之高位２２１４２點跌至１６日之低位２０６９７點，即月內之波

幅暫為１４４５點，由於一個月之高低位是很少同時出現於６個交易日之內，加上１４４５點之

波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，即恒指

如不跌穿２０６９７點的話，該有機會上試２２１４２點，談到此點，首先當需留意恒指能否持

續穩守於２１４２０點之上，此乃本月波幅之中位數，簡單點說，恒指如能穩守於２１４２０點

之上，即表示大市正處本月波幅之上半段，技術上該有利短期後市之發展，反之，如恒指反覆於

２１４２０點之下，技術上該稍偏淡，除此之外，亦需關注移動線方面之表現。



＊或上試１００天線，能否再衝高看資金入市態度＊



談到移動線，大市經過近兩日之上升後，恒指不但仍持續穩守於５０天線（約在２０８５２

點左近）及２０天線（約在２１１４９點左近）之上，且更進一步輕越１０天線（約在

２１３７８點左近），單從技術上看，只要大市能保持此形態不變，該有利於進一步上試１００

天線（約在２１８２８點左近），至於在本月底前，恒指能否再挑戰９日之高位２２１４２點，

當需視乎一眾恒指成分股之表現而定，另外，資金之入市態度如何亦至為重要，因大市現已升至

較關鍵時刻，任何形式之推升均需有足夠之動力作配合，因欠缺動力支持之升市，升勢多會漸受

規限。



＊大市反覆不明達１５周，反彈或可伸延至６月底＊



有一點需留意，６月下旬即使能作進一步之推升，但亦只屬中期急跌後之技術性反彈而已，

前文已述多次，大市自今年２月１０日高位２５０５０點開始之跌浪，雖暫喘定於３月１５日之

低位１８２３５點，但整個跌浪卻持續運行至５月底，即大市已反覆不明達１５周，現由於恒指

已成功重越５０天線、２０天線及１０天線，故大市目前該已進入中期急跌後之周期性反彈中，

而自５月底開始之反彈，假如可運行約４周左近，則整個反彈該可伸延至６月底，但大市只屬急

跌後之技術反彈而已，並非新升浪之開始，故資金之參與不能太積極，輕注一博則無妨，當然，

風險管理要做好。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

