【樓市鬆綁】內地多城實施棚戶區拆遷補償「房票」安置政策

《經濟通通訊社２３日專訊》內地再出新政刺激樓市，多地推出「房票」安置政策，推動房

地產市場去庫存。目前包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州在內至少２０

個城市推出類似政策。

鄭州２０日發布《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法（暫行）》，提到中心城區的「

棚戶區改造」將推行「房票安置」。棚改區被徵收人選擇房票安置的，可以獲得相應獎勵，包括

安置補償權益金額的８％、同時以現金方式獎勵被徵收人３個月的過渡費。

所謂「房票」安置，通常是指在拆遷安置過程中，對現有住宅房屋徵收貨幣補償方式的一種

補充。房票是被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑

證。房票安置並非直接領取安置款，而是拿著房票買房，並抵扣房款。



＊券商：房票政策猶如棚改貨幣化＊



有內地券商指，房票政策猶如棚改貨幣化。中信證券表示，若房票模式如果推廣，可能有助

於因城施策，推動房地產產業鏈復甦。相比傳統的拆遷補償模式，包括棚改貨幣化的主流做法，

房票模式會地方政府在拆遷補償方面的支付壓力大幅下降，啟動資金的問題得到了解決，而土地

出讓的回款時間則沒有明顯變化。

「房票」並非本輪樓市調控的產物，早在２０１５年，內地就有城市為去庫存，在棚戶拆遷

安置中推出「房票」。「貨幣化安置」被認為是托起當時中國地產增速的重要因素。直到

２０１８年後，棚改貨幣化隨著權限被強制收回，「房票」制度銷聲匿跡。如今在房地產下行壓

力之下，「房票」制度再次重啟。（ｄｗ）

