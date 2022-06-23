【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性３１宗，深圳明起須４８小時核酸

《經濟通通訊社２３日專訊》全國昨日（２２日）新增新冠本土陽性確診及無症狀感染合計

３１宗，較上日小幅反彈。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例４８例，包括本土１８例及

境外輸入病例３５例（廣東１２例，上海９例，福建６例，重慶４例，陝西２例，北京１例，四

川１例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

新增無症狀感染者８７例，包括本土１３例及境外輸入６９例。



＊珠海調整澳門入境人員管理措施＊



廣東省新增本土無症狀感染者３宗，均為深圳報告。與此同時，廣東新增境外輸入確診加無

症狀感染３宗，其中有７宗來自港澳地區。深圳市疫情防控指揮部辦公室通告，從６月２４日零

時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具

（地鐵、公共汽車、出租車、網約車）、進入公共密閉空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證明或

當日（２４小時內）核酸採樣憑證（記錄）。

澳門疫情持續，珠海巿宣布調整澳門入境人員管理措施，落實７天集中隔離＋７天居家健康

監測，非必要不外出。集中隔離期間費用自理。

北京疫情再度反彈，新增３例本土確診病例，均在社會面檢測中發現；無新增疑似病例和無

症狀感染。北京經濟技術開發區市場防疫工作組公告，決定即日起暫停區內除民生保障外的經營

性公共場所的服務。市政府新聞發言人徐和建表示，北京連續幾天出現社會面病例，表明首都疫

情防控形勢依然嚴峻複雜，存在反復性和不確定性。（ｗｌ）

