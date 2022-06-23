  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2022 10:32

《輪證高清－孫明哲》美股輪選擇多，點選擇合適到期日產品作部署

　　《輪證高清》美國聯儲局上周加息０﹒７５厘之後，未有為美股帶來比較明顯的方向，走勢
仍是大幅波動，吸引投資者利用美股指數相關的認股證作部署，觀察近日窩輪資金情況，流入納
指認沽證的資金較多，過去５個交易日就超過７００萬元流入。早前本欄提到美股指數相關產品
都是在３、６、９及１２月份到期，現時最合適的年期理應是約２至３個月期，即９月份到期的
產品，但是市況急速變化，在選擇產品時亦不能一本通書睇到老，要根據市場上提供的產品細心
篩選。
　　以納指認沽證為例，投資者利用認股證搜尋器選擇產品時會發現９月份到期的產品面值都很
高，貼價證都高於０﹒２５元，只有一款行使價於１０４５０點附近的面值較低，當中可留意納
指沽１０３８６，是市場上所有納指沽中槓桿最高的產品，面值於０﹒２元以上。投資者如已持
有一些面值較高的納指沽，希望換馬或部署面值較低的產品，就可以考慮１２月到期的價外認沽
證，行使價８８００點附近是現時面值最低的產品，投資者沽出高面值證，轉移買入低面值產品
，可套出部分現金同時可繼續參與指數變化，一舉兩得。道指認沽證方面，則以行使價
２７４００點附近、９月到期這條款最為突出，是槓桿最高的一批產品，當中可留意道指沽
１０４０１。
　　在認購證方面，現時９月份到的納指及道指認購證面值都相當之低，大部分都在０﹒０２元
以下，這批產品都屬於價外，而面值太低的產品風險又太高，因為若窩輪價值低於０﹒０１元，
便會低於港交所證券的最低交易價格，發行商便無法為產品報價，投資者未必能沽出持有的產品
，除非指數能回到行使價附近令窩輪價值重新高於０﹒０１元，發行商才能再次報價，所以投資
者宜留意較貼價、１２月份到期的產品。以下是條款較合適的美股指數產品：
　
　　淡倉
＊納指沽１０３８６，行使價１０４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒９倍
＊納指沽１０４３６，行使價８８８０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿５﹒３倍
＊道指沽１０４０１，行使價２７３８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿９﹒４倍
　
　　好倉
＊納指購１０４２１，行使價１３５００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒２倍
＊道指購１０４７６，行使價３２１００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒２倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning23/06/2022
林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章財經熱話23/06/2022
【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章財經熱話22/06/2022
受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章中國故事22/06/2022
《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章香港政情22/06/2022
【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
人氣文章財經熱話22/06/2022
【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」　可以吼D乜？！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金