《輪證高清－孫明哲》美股輪選擇多，點選擇合適到期日產品作部署

《輪證高清》美國聯儲局上周加息０﹒７５厘之後，未有為美股帶來比較明顯的方向，走勢

仍是大幅波動，吸引投資者利用美股指數相關的認股證作部署，觀察近日窩輪資金情況，流入納

指認沽證的資金較多，過去５個交易日就超過７００萬元流入。早前本欄提到美股指數相關產品

都是在３、６、９及１２月份到期，現時最合適的年期理應是約２至３個月期，即９月份到期的

產品，但是市況急速變化，在選擇產品時亦不能一本通書睇到老，要根據市場上提供的產品細心

篩選。

以納指認沽證為例，投資者利用認股證搜尋器選擇產品時會發現９月份到期的產品面值都很

高，貼價證都高於０﹒２５元，只有一款行使價於１０４５０點附近的面值較低，當中可留意納

指沽１０３８６，是市場上所有納指沽中槓桿最高的產品，面值於０﹒２元以上。投資者如已持

有一些面值較高的納指沽，希望換馬或部署面值較低的產品，就可以考慮１２月到期的價外認沽

證，行使價８８００點附近是現時面值最低的產品，投資者沽出高面值證，轉移買入低面值產品

，可套出部分現金同時可繼續參與指數變化，一舉兩得。道指認沽證方面，則以行使價

２７４００點附近、９月到期這條款最為突出，是槓桿最高的一批產品，當中可留意道指沽

１０４０１。

在認購證方面，現時９月份到的納指及道指認購證面值都相當之低，大部分都在０﹒０２元

以下，這批產品都屬於價外，而面值太低的產品風險又太高，因為若窩輪價值低於０﹒０１元，

便會低於港交所證券的最低交易價格，發行商便無法為產品報價，投資者未必能沽出持有的產品

，除非指數能回到行使價附近令窩輪價值重新高於０﹒０１元，發行商才能再次報價，所以投資

者宜留意較貼價、１２月份到期的產品。以下是條款較合適的美股指數產品：



淡倉

＊納指沽１０３８６，行使價１０４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒９倍

＊納指沽１０４３６，行使價８８８０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿５﹒３倍

＊道指沽１０４０１，行使價２７３８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿９﹒４倍



好倉

＊納指購１０４２１，行使價１３５００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒２倍

＊道指購１０４７６，行使價３２１００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒２倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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