  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2022 14:34

據報騰訊下半年再裁員，所有事業群至少減一成，波及微信視頻號等

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒引述知情人士報道，騰訊（００７００）今年下半年裁
員動作仍將延續。騰訊組織優化由集團統一制定方案，但騰訊各大事業群中，ＣＳＩＧ（雲與智
慧產業事業群）與ＰＣＧ（平台與內容事業群）由於員工基數較大，為上半年裁員重災區，尤其
ＰＣＧ整體裁員比例或超１０％。
　　其它事業群中，ＩＥＧ（互動娛樂事業群）、ＣＤＧ（企業發展事業群）、ＴＥＧ（技術工
程事業群）和ＷＸＧ（微信事業群）都有部分業務團隊在今年３到６月期間完成了１０％甚至更
多的人員優化，尤其ＩＥＧ近期動作較明顯。
　　下半年上述多個事業群將在上半年的基礎上繼續裁員，其中ＰＣＧ旗下多個細分業務部門裁
員比例甚至會達到４０％－５０％，少數業務面臨整體裁撤。其餘各事業群的一些團隊也即將執
行優化。

＊微信事業群被裁員１０％＊

　　微信事業群是騰訊最為核心、且人員規模擴張最謹慎的事業群之一，即便如此，其部分團隊
也在近期優化了１０％左右的少量員工，甚至波及微信最近兩年重點發力的業務－－視頻號。
　　今年３月底，騰訊內網上發表了一封來自ＣＤＧ（企業發展事業群）的內部信，全文都圍繞
著「降本增效」四個字展開。信中提醒每個管理者「必須首先背起經營責任，像創業公司一樣計
算投入產出」。騰訊的裁員正在彼時展開－－根據騰訊財報，當季騰訊員工數同比去年增加了
３０％，達１１﹒６萬。（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴 股價或再戰新高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金