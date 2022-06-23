據報騰訊下半年再裁員，所有事業群至少減一成，波及微信視頻號等

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒引述知情人士報道，騰訊（００７００）今年下半年裁

員動作仍將延續。騰訊組織優化由集團統一制定方案，但騰訊各大事業群中，ＣＳＩＧ（雲與智

慧產業事業群）與ＰＣＧ（平台與內容事業群）由於員工基數較大，為上半年裁員重災區，尤其

ＰＣＧ整體裁員比例或超１０％。

其它事業群中，ＩＥＧ（互動娛樂事業群）、ＣＤＧ（企業發展事業群）、ＴＥＧ（技術工

程事業群）和ＷＸＧ（微信事業群）都有部分業務團隊在今年３到６月期間完成了１０％甚至更

多的人員優化，尤其ＩＥＧ近期動作較明顯。

下半年上述多個事業群將在上半年的基礎上繼續裁員，其中ＰＣＧ旗下多個細分業務部門裁

員比例甚至會達到４０％－５０％，少數業務面臨整體裁撤。其餘各事業群的一些團隊也即將執

行優化。



＊微信事業群被裁員１０％＊



微信事業群是騰訊最為核心、且人員規模擴張最謹慎的事業群之一，即便如此，其部分團隊

也在近期優化了１０％左右的少量員工，甚至波及微信最近兩年重點發力的業務－－視頻號。

今年３月底，騰訊內網上發表了一封來自ＣＤＧ（企業發展事業群）的內部信，全文都圍繞

著「降本增效」四個字展開。信中提醒每個管理者「必須首先背起經營責任，像創業公司一樣計

算投入產出」。騰訊的裁員正在彼時展開－－根據騰訊財報，當季騰訊員工數同比去年增加了

３０％，達１１﹒６萬。（ｊｔ）

