【新冠肺炎】台灣本土確診降至５萬宗以下，當局指疫情高峰期已過

《經濟通通訊社２３日專訊》台灣新增４８２８３宗本土確診個案，再多１６６名患者不治

。個案分布以台中市最多，有７００１宗，高雄市有６７２２宗。

衛福部表示，過去一星期合共新增約３６萬宗本土病例，較對上一星期減少１９％，認為雖

然新冠病毒仍然在全台灣流行，但高峰期已經過去，本土疫情下降趨勢明顯，中重症病例亦有減

少。（ｊｔ）

