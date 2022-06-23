【新冠肺炎】台灣本土確診降至５萬宗以下，當局指疫情高峰期已過

《經濟通通訊社２３日專訊》台灣新增４８２８３宗本土確診個案，再多１６６名患者不治
。個案分布以台中市最多，有７００１宗，高雄市有６７２２宗。
衛福部表示，過去一星期合共新增約３６萬宗本土病例，較對上一星期減少１９％，認為雖
然新冠病毒仍然在全台灣流行，但高峰期已經過去，本土疫情下降趨勢明顯，中重症病例亦有減
少。（ｊｔ）
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