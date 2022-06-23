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23/06/2022 09:14

【政策解讀】乘聯會：取消二手車限遷政策將令交易量大升

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，確定加大
汽車消費支持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題。政策實施預測今年
增加汽車及相關消費大約２０００億元（人民幣．下同）。對小型非營運二手車，８月１日起全
面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月１日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單
獨簽注管理、核發臨時號牌。
　　全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，取消二手車限遷的相關政策會促使二手車的
交易量大幅提升。考慮到每台二手車近１０萬元的交易金額，未來如果有２００萬輛，就會有
２０００多億元的消費額，此外平行車進口政策放開也會帶來百億元級的交易額，因此約
２０００億元的消費增長完全有可能。
　　關於新能源汽車購置稅政策，２０２１年底，財政部層會同相關部門印發通知，明確新能源
汽車購置補貼政策將於２０２２年１２月３１日終止。崔東樹指，若補貼延期將有助於新能源車
市場持續良好增長。
　　新能源汽車消費表現顯著回暖，５月產銷均超過４０萬輛，同比恢復到高速增長。中汽協的
統計數據顯示，５月新能源汽車產銷分別完成４６﹒６萬輛和４４﹒７萬輛，同比分別增長
１１３﹒９％和１０５﹒２％。（ｗｌ）

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