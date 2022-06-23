【內房困局】世茂股份擬將「２０世茂Ｇ２」本金兌付展期兩年

《經濟通通訊社２３日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）披露，定於２０２２年７月４

日至２０２２年７月６日召開上海世茂股份有限公司公開發行２０２０年公司債券（第二期）

２０２２年第一次債券持有人會議，審議《關於豁免本次持有人會議召開程序相關要求的議案》

、《關於調整債券本息兌付安排的議案》及《關於發行人及其實際控制人承諾「不逃廢債」的議

案》。

關於調整債券本息兌付安排的議案，公告顯示，議案如經債券持有人會議通過，「２０世茂

Ｇ２」債券全部債券持有人的本金兌付日調整為２０２４年７月７日（如遇法定節假日或休息日

，則順延至其後的第１個交易日，順延期間兌付款項不另計利息），到期一次還本。「２０世茂

Ｇ２」於２０２０年７月７日在境內公開發行，規模合計１０億元（人民幣．下同），期限２年

，當前餘額約９﹒５億元，當期票面利率３﹒７６％。

議案如經本次債券持有人會議通過，２０２２年７月７日至２０２４年７月７日維持本期債

券原有票面利率不變。兌付日調整期間新增利息的付息日為２０２３年至２０２４年間每年的７

月７日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第１個交易日，順延期間兌付款項不另計利

息）。本期債券２０２１年７月７日至２０２２年７月６日計息期間的利息的兌付安排調整為

２０２２年７月至２０２２年１２月期間平分６次付清，兌付日分別為２０２２年７月３０日、

２０２２年８月３０日、２０２２年９月３０日、２０２２年１０月３０日、２０２２年１１月

３０日、２０２２年１２月３０日（前述兌付日如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第１

個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。

世茂股份隨板塊上漲，現略升０﹒７％，報２﹒９４元。（ｗｌ）

