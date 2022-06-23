【內房困局】盛松成：綠地控股境外債展期震動市場，行業風險未完

《經濟通通訊社２３日專訊》總部位於上海的大型國有房企綠地控股（滬：６００６０６）

一筆５億美元的境外債展期一年方案早前獲得通過，標普隨即將該開發商的長期主體信用評級從

ＣＣ下調至ＳＤ（選擇性違約）。標普稱，接下來的１２個月，綠地控股仍有規模約１８７億元

境外債到期。《第一財經日報》今日引述人行原調查統計司司長盛松成認為，以前違約或者展期

基本都是民營房企，這一次地方國企也出現了類似的情況，對市場的震動比較大，說明房地產的

風險還沒有結束。

盛松成指出，房企的融資約束仍然比較大，尤其是民營房企，只有少數財務指標比較好的企

業受到較多信用支持。他建議，在不改變去槓桿政策目標下，適當延長去槓桿的周期；中國下半

年房地產市場仍然面臨一定風險，需要及早謀劃，有效管控風險。盛松成並對優化商品房預售資

金監管提出建議，在確保資金用途合理的情況下，適度降低預售資金凍結比例；在一定行政區域

內，允許房企預售資金跨項目調劑。

中國房地產業協會稍早發布通知稱，將於７月２６－２７日在杭州市與浙江省房地產業協會

聯合主辦「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。不過有業內人士認為，大部分願意接盤的

是項目的合作方或性價比高的優質項目資產，房企融資艱難，紓困需要政策性推動。（ｗｌ）

