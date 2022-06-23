【ＦＯＣＵＳ】鮑叔放鷹債市懶理，何時轉軚有跡可尋

【ＦＯＣＵＳ】當信譽幾乎消失殆盡，加上衰退預言者的名單愈來愈長，聯儲主席鮑威爾最

新「不排除」加息１００點的出口術，也難再擊起債市漣漪；上周受「７５點」刺激直逼

３﹒５％的十年期收益率，急回至３﹒１５％附近。從招聘市場到家庭儲蓄，從零售銷售到銅金

比率，都指向三個字－－起風了。



＊首次明確加息可能導致衰退＊



遭高通脹逼到牆角的鮑威爾，周三（２２日）赴參議院銀行委員會聽證會作證，再被一班議

員

窮追猛打。一邊是民主黨議員質疑加息難以降低汽油、食品價格，警告他「在把美國經濟推落

懸崖前三思」；另一邊是共和黨議員質疑他太遲行動，「如果通脹得不到控制，你就要承擔責

任。」

後有通脹烈火，前有衰退深淵，鮑威爾怎麼辦？最好的姿態或是放低身段。他首次明確承

認，「我們絕不希望看到這種結果（衰退），但肯定有此可能（ｉｔ’ｓ ｃｅｒｔａｉｎｌｙ

ａ ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ）」。而相比３月俄烏戰爭爆發初期時對議員聲稱，「實現所謂

軟著陸的可能性要大於不能實現」，他昨日的口徑已改為，「過去幾個月的事令我們更難實現期

望的目標」。

儘管如此，他仍堅稱，在真正看到通脹降溫之前需要繼續加息，甚至指「ｗｏｕｌｄ

ｎｏｔ ｔａｋｅ ａｎｙ ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｓｉｚｅ ｏｆ ｒａｔｅ ｈｉｋｅ

ｏｆｆ ｔｈｅ ｔａｂｌｅ」，暗示可能一次加息１００點。但聽多了「狼來了」的債市對此

不再買帳，十年期收益率跌至兩周最低，１２月及明年２月加息的可能性正迅速降溫。



＊實際時薪負增長，招聘降溫＊



何解？看看聯儲自己人、高級經濟學家Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｉｌｅｙ的最新論文，指美國未

來四季發生衰退的可能性略高於５０％，未來兩年則為三分之二；費城聯儲行長Ｐａｔｒｉｃｋ

Ｈａｒｋｅｒ、前紐約聯儲主席Ｗｉｌｌｉａｍ Ｄｕｄｌｅｙ則分別指將有數個季度的負增

長、衰退不可避免。

預警衰退風險的長長名單中，還包括「末日博士」魯比尼、前財長薩默思、特斯拉執行長

馬斯克，機構則包括野村、高盛、德銀、摩通等。

有何理據？除了早前的美國人儲蓄率跌至４﹒４％的２００８年９月以來最低、５月零售銷

售意外轉

跌，更悲觀的信號來自看似強勁的勞動力市場；美國勞工統計局最新數據顯示，美國實際平均

時薪過去一年下降３％，愈來愈多企業向不久前招聘的員工撤回工作機會。此外，原油、鐵礦石

、銅等價格正齊轉向，若參考傳統的銅金比率，十年期美債收益率還將下行。

目前，市場仍預期聯邦基金利率年底將達３﹒５％水平，但對於明年２月繼續加息的可能正

迅速降溫。揮動加息長矛、面對衰退風車的鮑威爾會堅持到幾時？回想他從去年堅決支持１﹒９

萬億美元紓困法案，到昨日指「評判（法案）不是我們的工作」，下一次轉軚還遠嗎？

