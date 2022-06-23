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即市新聞

23/06/2022 09:00

《法證攻防－林恩》京東６１８落幕，股價表現落寞

　　《法證攻防》美聯儲上周舉行議息會議，如市場預期加息０﹒７５厘，幅度是自１９９４年
以來最大。美聯儲主席鮑威爾預計，下月會議加息０﹒５厘和０﹒７５厘均有可能，並強調本次
加息幅度不會成為常態。點陣圖顯示，預計今年底利率中位數為３﹒４厘。美匯指數高企，接近
１０５關口。日圓繼續貶值，美元兌日圓匯價已達至１３６日圓。如看好美元，預期日圓繼續貶
值，留意美日認購證。相反，如預期日圓轉勢升值，則可留意美日認沽證。
　　京東（０９６１８）２０２２年６１８活動總成交額為３７９３億元，同比增長１０﹒３％
。２０１９年、２０２０年、２０２１年京東６１８活動總成交額的年增長率分別為２６﹒６％
、３３﹒６％和２７﹒７％。今年銷情明顯放緩。京東６１８活動由５月２３日晚全面開啟，京
東股價５月２４日至６月１７日累計升幅超過兩成。周一（２０日）股價一度回吐近７％，後市
跌幅收窄至２﹒６％，收報２５４﹒４元；周二（２１日）牛皮整固。然而在６月１５日至於６
月２１日這５個交易日，即６１８活動數據公布前後，京東每日都錄得好倉資金淨流出。股價周
三（２２日）大跌６﹒２３％，至近２４０元收市。
　　隨著近年直播帶貨模式的興起，抖音快手這些短視頻平台也大力發展電商業務。快手「
６１６」活動（５月２０日至６月１９日）期間，品牌商家商品交易總額同比增長５１５％。股
價周二升３﹒６２％。國家廣播電視總局聯合文化和旅遊部印發《網絡主播行為規範》，共１８
條，並列舉３１條網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中不得出現的行為。快手股價周
三轉跌４％，收報８２﹒３５元。嗶哩嗶哩（０９６２６）股價跌３﹒４％，收報２０８﹒４元

　
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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