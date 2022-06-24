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即市新聞

24/06/2022 17:15

《陸言堂－陳永陸》港股欲突破２２０００點大升，短期有難度

　　《陸言堂》港股在突破與未能突破１００天平均線之間浮沉，技術走勢而言，似乎有突破的
機會，但仍然需要消息配合，尤其是中美就關稅等問題，是否可以在短期內達成共識，成為重點
所在。
　
　　當然，從內地正在全面復工復市，中國經濟動力正在恢復，加上美國在如此大的通脹壓力下
，的確有取消部分進口關稅的需要，加上中國的通脹壓力相對輕微，有較大的空間利用貨幣政策
去刺激經濟。故此，在種種的潛在利好因素推動下，恒指要重上並企穩在１００天平均線之上，
並不困難。
　
　　不過，要港股大升，氣氛明顯好轉，仍然有很多因素要注意，其中一個因素是不少內房股仍
然處於停牌狀態，這令不少資金都有被鎖死的情況，這亦令不少的投行難以釋出流動性予投資者
，加上現時港元與美元出現一定的息差因素，令部分資金在進行套息的活動，所以不難發現港股
就算上升，成交都只是有一兩天較為突出，但很快就回落，可見動力仍然不足，亦代表要令港股
持續向上，流動性仍然不太足夠。
　
　　而且，經過兩年多的時間，不少國際及內地投資者都因為疫情因素，而減少在港投資，令一
些上市公司重組活動受到影響，同時ＩＰＯ的數量亦大跌，這其實亦不利港股的成交以及氣氛。
故此，潛在的因素，的確可以令港股進一步攀升，可是要大升，似乎仍然要等香港進一步開放關
口，以及資金真正重新回流香港金融市場才可。
　
　　所以１００天平均線絕對不難重上並企穩，但２２０００點以上要再大幅上升，短期有一定
的難度。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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