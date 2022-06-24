《陸言堂－陳永陸》港股欲突破２２０００點大升，短期有難度

《陸言堂》港股在突破與未能突破１００天平均線之間浮沉，技術走勢而言，似乎有突破的

機會，但仍然需要消息配合，尤其是中美就關稅等問題，是否可以在短期內達成共識，成為重點

所在。



當然，從內地正在全面復工復市，中國經濟動力正在恢復，加上美國在如此大的通脹壓力下

，的確有取消部分進口關稅的需要，加上中國的通脹壓力相對輕微，有較大的空間利用貨幣政策

去刺激經濟。故此，在種種的潛在利好因素推動下，恒指要重上並企穩在１００天平均線之上，

並不困難。



不過，要港股大升，氣氛明顯好轉，仍然有很多因素要注意，其中一個因素是不少內房股仍

然處於停牌狀態，這令不少資金都有被鎖死的情況，這亦令不少的投行難以釋出流動性予投資者

，加上現時港元與美元出現一定的息差因素，令部分資金在進行套息的活動，所以不難發現港股

就算上升，成交都只是有一兩天較為突出，但很快就回落，可見動力仍然不足，亦代表要令港股

持續向上，流動性仍然不太足夠。



而且，經過兩年多的時間，不少國際及內地投資者都因為疫情因素，而減少在港投資，令一

些上市公司重組活動受到影響，同時ＩＰＯ的數量亦大跌，這其實亦不利港股的成交以及氣氛。

故此，潛在的因素，的確可以令港股進一步攀升，可是要大升，似乎仍然要等香港進一步開放關

口，以及資金真正重新回流香港金融市場才可。



所以１００天平均線絕對不難重上並企穩，但２２０００點以上要再大幅上升，短期有一定

的難度。《獨立股評人 陳永陸》



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