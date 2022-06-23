《ＥＴＦ透視－張子銘》債市能否成避風港？貨幣緊縮下投資策略

《ＥＴＦ透視》隨著美聯儲加速加息步伐，包括債券在內的全球金融市場受到衝擊。面對不

斷攀升的通貨膨脹，投資者尋求正收益的難度愈來愈大。

在這種背景下，擁有獨立貨幣自主權的中國央行與主要發達經濟體反其道而行之，通過放鬆

貨幣政策，促進國內經濟增長，令債券市場造好，為國際投資者帶來豐富的投資機會。

美聯儲６月１６日通過了自１９９４年以來最大幅度的加息，並暗示今年將繼續以數十年來

最快的速度加息，以遏制處於４０年高點的通脹。美聯儲局主席鮑威爾表示，要實現軟著陸愈來

愈難。

新的預測顯示，參加政策會議的１８位官員均預計美聯儲局今年將至少加息至３％，至少一

半的官員預測聯邦基金利率可能需要上調至３﹒３７５％左右。此前美國公布５月消費者物價指

數（ＣＰＩ）上升至８﹒６％。



＊中國債券市場的投資機會＊



正當全球主要經濟體加速收緊貨幣政策以抑制逐漸失控的通脹之際，中國面臨的則是通脹可

控，但清零政策和不斷封城而帶來的經濟風險。過去幾個月，中國的政策取向已經從去年的過度

緊縮轉向逐步放鬆。

中國人民銀行自去年１２月以來已經兩次降低銀行的存款準備金率，並在１月將一年期中期

借貸便利（ＭＬＦ）和七天逆回購利率下調了１０個基點。

我們認為，中國債券市場將持續受益於寬鬆的貨幣政策，為投資者帶來機會。考慮到內地較

低的通脹水平，投資債券市場將有望帶來持續的正收益。對於不太了解內地金融市場的國際投資

者來說，評級較高的國債和政策性銀行發行的金融債是不錯的投資選擇。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

華爾街日報，２０２２年６月１６日

華爾街日報，２０２２年６月１６日

高盛，２０２２年５月５日



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合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

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