【特區新班子】葉劉：行會成員應多解釋政策，贊成重設中央政策組

《經濟通通訊社２３日專訊》新一屆行政會議召集人葉劉淑儀表示，下屆行政會議成員的組

成全面，有醫務、金融、法律等專業人士，１６名非官守成員中，一半都身兼立法會議員身分，

可加強行政立法關係。她期望，新一屆行會成員可以多代表政府解釋政策。

她指，有成員對政府運作和政策解釋很熟悉，亦有不少立法會議員習慣與市民打交道，認為

解釋政策最重要，她強調行政會議成員不需要實權，是諮詢機構，增加權力反而會架床疊屋。



＊身兼立會議員行會成員沒有衝突＊



葉劉淑儀亦贊成政府重設中央政策組，因為政府缺乏政策研究機構，內部應該多做長遠和戰略

性政策研究，中策組可以招攬多點學術界的人才，增加不同角度的考慮。她亦表示，問責官員超

過一半來自公務員團隊，有助政策延續性。

她又表示，身兼立法會議員與行會角色沒有衝突，日後不會公開批評在行政會議通過的政策

，又認為多做民眾工作的立法會議員進入行會，有助將市民看法帶入行會。對於有聲音認為，今

屆行會成員的平均年齡為歷屆最高，她指經驗比年紀更重要，認為各成員亦了解年輕人想法，新

一屆行會成員的背景全面，在重要範疇上都有代表，亦有較多立法會議員加入，可加強行政立法

合作。（ｃｌ）

