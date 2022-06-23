【香港政情】李家超：計劃出席ＡＰＥＣ峰會，研放寬入境隔離政策

《經濟通通訊社２３日專訊》候任行政長官李家超表示，正積極研究與內地及國際通關，減

少防疫措施為入境旅客帶來的不便，並計劃出席１１月在曼谷舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）

領導人峰會。



＊擬准入境旅客居家隔離＊



李家超接受《南華早報》訪問時表示，候任醫務衛生局長盧寵茂上任後會「非常迅速地」評

估香港疫情，研究在通關的同時，不會為內地疫情帶來風險，即使未能在短期內全面開放邊境，

亦會研究臨時措施，包括居家隔離或縮短隔離酒店的檢疫日數，減少對旅客造成的不便。報道又

引述消息指，放寬檢疫措施適用於「點對點」行程的旅客，類似閉環管理方式。

李家超強調，要優先考慮香港與內地全面重新通關，但也明白香港與世界其他地區連接的重

要性，形容對有關問題「擊於心中」。他承諾會考慮一些建議，例如允許入境旅客居家隔離，或

縮短他們在指定酒店隔離的天數。



＊冀向國際展示香港具競爭力且開放＊



李家超自２０２０起遭美國制裁，但他認為向海外推廣香港是非常重要的工作，計劃出席今

年在泰國舉行的ＡＰＥＣ領導人峰會，向國際夥伴展示本港是具競爭力及開放的社會，港人享有

基本法保障的自由、權利，並有獨立的司法制度。（ｃｌ）（ｚｚ）

