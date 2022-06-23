【新冠肺炎】澳門禁堂食關娛樂場所，賀一誠：一清零馬上解封

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門政府宣布今日起禁堂食及關閉特定場所，被問到何時解封

，行政長官賀一誠表示，一清零會馬上解封。他又稱，基於博企經營合約即將到期，稍後會簽署

續約合同，一切按原計劃進行工作。



＊暫停堂食，阻截傳播＊



賀一誠指，早前呼籲食店暫停提供堂食，但昨日經當局巡查發現很多食店仍有堂食，在源頭

未清、傳染力強的情況下，只能強制停止堂食，但外賣沒有停止。其他行業則主要是要除口罩的

行業。按照經驗，動態清零後會首先解封這些行業。

他表示，明白有意見希望?與病毒共存?，甚至徹底?躺平?，但他提醒，若不與內地通關

，對澳門影響更，例如疫前澳門每日有約４０萬人次通關，早前亦正討論希望開放更多內地遊客

來澳，?躺平?必定會影響內地旅客來澳意願，而外國來澳的旅客又是否有足夠多，相關問題值

得市民反思。他強調任何決定都要平衡社會、經濟及疫情的發展，形容不是這麼容易。

保安司司長黃少澤表示，上葡京婚宴目前搜集到２９２人資料，該婚宴有３５０人參加，但

主人家無法提供這部分資料，因此呼籲赴宴人士申報。另外，當日有另外一個婚宴有官員參與，

但該婚宴沒有發現確診人士。



＊設多項預案應對疫情，視情況公布＊



對於社會擔心澳門未來經濟發展，賀一誠表示，當１８日疫情發生後，１９日立即召開會議

，推出「百億經援措施」，政府已為疫情準備很多預案，視乎情況對外公布。賀一誠指，政府正

加緊核酸檢測工作，以及盡早找到源頭，隔絕病毒擴散。同時盡快回復社會活動，至少與內地盡

早通關，減輕居民心理壓力。

澳門將從今天下午五時起關閉健身院、向公眾開放的泳池等有關公眾健身場所。體育委員會

委員許樂敏認同有關特別措施，非常時期非常做法，相信措施能有效地即時阻斷疫情傳播鏈，全

力保障澳門居民的身體健康和生命安全。（ｃｌ）

