《國企紅籌》中國銀河（０６８８１）發短期融資券，籌３６億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）於昨天發行
２０２２年度第七期短期融資券，發行規模為３５億元人民幣。
該集團指，該短期融資券面值及發行價均為每單位１００元人民幣，期限為３６５天，最終
票面利率為２﹒３７％。該集團指，發行該融資券所募集資金將用於補充營運資金。（ｗｈ）
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