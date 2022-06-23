《國企紅籌》上海復旦旗下上海華岭上市申請，獲北交所受理

《經濟通通訊社２３日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，現正進
行上海華岭建議公開發行股份及上市，正在申請公開發行股份在北京證券交易所上市，而北交所
於昨日已正式受理上海華岭公開發行股份並在北交所上市的申請。
該集團指，建議公開發行股份及上市條款，包括規模及價格範圍以及時間表皆未落實。
（ｗｈ）
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