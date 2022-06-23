【企業盈喜】力量發展（０１２７７）料中期盈利增最少３０％

《經濟通通訊社２３日專訊》力量發展（０１２７７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增不少於３０％。

該集團指，純利上升主因全球汽油價格及電力需求上升，煤炭需求進一步增加，導致其煤產

品銷售價格亦較去年同期有所上升。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

