【企業盈警】同得仕（００５１８）料全年盈轉虧最多３０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》同得仕（集團）（００５１８）公布，預期截至３月３１日止
年度虧損介乎２５００萬至３０００萬元，而去年度盈利約２﹒５５億元。
該集團指，虧損主因並無出售一家附屬公司及出售分類為持有待售資產之一次性非營運收益
約３﹒０９億元。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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