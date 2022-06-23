【企業盈喜】卓珈控股（１８２７）料全年虧轉賺最少２０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》卓珈控股（０１８２７）公布，預期截至３月３１日止年度純
利不少於２０００萬元，去年度虧損１２７０萬元。
該集團指，轉虧為盈主因收益上升，受惠於本地經濟復甦，醫學美容業強勢反彈及採取有效
市場推廣。
該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）
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