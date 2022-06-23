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23/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指低開８９點，報２１４６９點。最高跌
４０點報２１５１９點，最低跌５５１點報２１００８點。恒指收報２１００８點，跌５５１點
或２﹒５６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３１﹒４億元人民幣，增加１０﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是理想汽車（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）、吉利汽車（００１７５）；淨賣
出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１２６９﹒４億元增加６﹒３％。其中港股通成交３４８﹒９億元，佔總成交
２７﹒５％。
　
＊理想發布智能旗艦ＳＵＶ「理想Ｌ９」＊
　
　　理想汽車公布，發布家庭發展的智能旗艦ＳＵＶ：理想Ｌ９。理想Ｌ９統一零售價格為
４５﹒９８萬元人民幣，即日起接受預訂；７月１日全國所有零售中心展車全部到店；在７月
１６日，全國零售中心試駕啟動；而新車將在８月底前啟動用戶交付。
　　　　該集團指，理想Ｌ９提供６座位，利用自研旗艦級增程電動和底盤系統，ＣＬＴＣ綜合
續航里程達到１３１５公里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達到１１００公里；全自研的旗艦級智能駕
駛系統「理想ＡＤ　Ｍａｘ」，以及超過１００項旗艦配置全系標配。該集團又公布，將開源全
自研的ＡＥＢ系統代碼，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。
　　理想汽車升２﹒６２％報１４０﹒９元，北水淨買入９﹒７億元；小鵬汽車跌１﹒９５％報
１１５﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；吉利汽車升４﹒１２％報１５﹒６８元，北水淨買入
２﹒７億元。
　　安踏體育跌５﹒０３％報８４﹒１元，北水淨賣出２﹒６億元；快手跌４﹒０８％報
８２﹒３５元，北水淨賣出２﹒５億元；美團跌４﹒７７％報１９１﹒６元，北水淨賣出１﹒９
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　９﹒６７
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　３﹒８０
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　２﹒７１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　１﹒６０
　　長江生命科技　（００７７５）　　　　　　１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒６０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒５４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９２
　　京東健康　　　（０６６１８）　　　　　－１﹒２８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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